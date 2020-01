Pytlarczyk z mBanku: Wzrost PKB spowolni do 2,8% r: r w 2020 - poniżej potencjału



Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Wzrost PKB Polski znajdzie się w tym roku poniżej potencjalngo tempa wzrostu polskiej gospodarki i wyniesie 2,8% r/r w 2020 roku, poinformował główny ekonomista mBanku Ernest Pytlarczyk.

"Przewidujemy raczej generalnie stagnację, jeśli chodzi o inwestycje w 2020 roku, również w przypadku inwestycji prywatnych. Scenariusz dla gospodarki polskiej będzie mniej optymistyczny niż prognozy dla wzrostu globalnego i prognozujemy dynamikę tempa wzrostu PKB w 2020 roku na 2,8% r/r. Dajemy sygnał ryzyk. Dynamika PKB w IV kw. 2019 sięgnie 3,1% r/r, a w roku bieżącym PKB znajdzie się poniżej potencjalnego tempa dynamiki PKB polskiej gospodarki" - powiedział Pytlarczyk podczas konferencji prasowej.

"W przypadku inwestycji podmiotów krajowych prywatnych pozostajemy agnostykami (uwierzymy, gdy zobaczymy), warto jednak odnotować, że otoczenie dla inwestycji, z uwagi na presję kosztową, słabsze i niepewne perspektywy popytu i nawis braków kadrowych, pozostaje niekorzystne. Wskaźniki wyprzedzające (napływ BIZ, rozpoczęte inwestycje, wykorzystanie mocy produkcyjnych) zapowiadają niższą dynamikę inwestycji przedsiębiorstw w najbliższych kwartałach" - czytamy w raporcie mBanku „Gospodarka i rynki w 2020 roku".

Analitycy mBanku przewidują spadek dynamiki inwestycji w 2020 roku do poziomu -2,6% r/r wobec wzrostu +6% r/r w 2019 roku.

Pytlarczyk podkreślił, że polska gospodarka jest zrównoważona zewnętrznie, a kolejne miesiące przyniosą również zrównoważenie wewnętrzne.

"Mamy pozytywne sygnały zewnętrzne. Polska gospodarka jest bardzo dobrze zrównoważona zewnętrznie i kolejne miesiące przyniosą zrównoważenie wewnętrzne, nie jesteśmy zbliżeni do sytuacji bliskiej stagflacji" - dodał.

"Obserwujemy naturalne hamowanie importu, jeśli chodzi o eksport nic złego się nie dzieje" - ocenił Pytlarczyk.

Ekonomiści podkreślili, że widać wyraźnie, iż w przypadku salda towarowego prym w jego zbliżeniu do zbilansowania przyniosło obniżenie trendu dynamiki importu. "Eksport zachowywał się w tym czasie bardzo przewidywalnie i nie widać żadnej, strukturalnej zmiany. Przyczyna poprawy salda handlowego leży prawdopodobnie w popycie wewnętrznym" - czytamy w raporcie mBanku.

Autorzy prognozują, że na początku roku konsumpcja będzie rosnąć o około 4% r/r, rok skończy z dynamiką wzrostu rzędu ok. 3% r/r lub niższą.

"Istnieją jednak powody, aby sądzić, że struktura konsumpcji przesunęła się w stronę usług, które są świadczone w kraju i tym samym dochodzi do obniżenia importu towarów. Dowodzi tego rozłączenie sprzedaży detalicznej towarów z konsumpcją. Obecnie znajomość sprzedaży detalicznej nie pozwala precyzyjnie prognozować konsumpcji. Byłoby to spójne z naturalną drogą, którą przechodzi kompozycja konsumpcji w zależności od dochodu per capita. Ta zmiana tłumaczy też bardzo zgrabnie brak reakcji salda handlowego na zmiany konsumpcji" - czytamy dalej w raporcie.

W przypadku procesów inflacyjnych autorzy raportu zwracają uwagę, że inflacja będzie na początku 2020 roku poważnie zaburzana przez czynniki egzogeniczne i podatkowe: ceny energii (prąd w górę, gaz w dół: netto spory wzrost), akcyzę na tytoń i alkohol, koszty wywozu śmieci (zebrane przez nas informacje sugerują, że największy wzrost nastąpi w styczniu, mówi się jednak o drugiej fali podwyżek w dalszej części roku).

"Mamy przed sobą 3-4 miesiące wzrostów inflacji i wzrostów inflacji bazowej. Po 3-4 miesiącach tego roku inflacja będzie zawracać. NBP ma dość dużą tolerancję na wychylenia inflacji i nie będzie podwyższać stóp procentowych w najbliższym czasie" - powiedział Pytlarczyk.

Analitycy przewidują, że aktualny szczyt inflacji to poziom 4,3-4,4% r/r w marcu br.

"Jeśli będziemy posiłkować się cyklicznym spojrzeniem na inflację, powinna wkrótce zwalniać" - ocenił wicedyrektor ds. analiz makroekonomicznych Marcin Mazurek.

"Silny wyskok inflacji na początku roku będzie generował także bardzo silny efekt bazowy na początku 2021, dzięki któremu wszelkie prognozy inflacji będą wyglądały na jeszcze silniej opadające. Cykliczny spadek presji cenowej nałoży się na efekty bazowe i wzmocni przekonanie RPP o możliwości przeczekania podwyżek z I kwartału" - podkreślono w raporcie.

Według mBanku, obecna RPP postrzega część podwyżek stóp procentowych wykonanych przez swoje poprzedniczki w analogicznych okolicznościach za błędy - dotyczy to w szczególności wiosny 2008 r. i maja 2012 r. "Wówczas Rady reagowały w sposób klasyczny, kontrując zewnętrzne, negatywne szoki podażowe podwyższaniem stóp procentowych. Ex post wiemy, że stało się to w okresie głębokiej dekoniunktury i, nawet używając standardowych oszacowań oddziaływania polityki pieniężnej możemy stwierdzić, że ówczesne epizody zacieśnienia polityki pieniężnej pogłębiły ówczesne spowolnienia" - ocenili autorzy raportu.

W przypadku perspektyw rozwoju sytuacji w gospodarce globalnej autorzy raportu zakładają przyspieszenie wzrostu w całej strefie euro w okolice 0,3-0,4% kw/kw w 2020 roku. Ich zdaniem, światowa gospodarka odbije, ale niepewność utrzyma się na poziomie wyższym niż przed 2018 r.

"Pozytywny wpływ odbijającej strefy euro na polską gospodarkę nie jest automatyczny" - zwrócił uwagę Mazurek.

"Światowa gospodarka nie odbiła do końca roku 2019. Obecnie mamy umowę handlową między Chinami i USA, tzw. wąska umowa i to zdejmuje sporo niepewności z sytuacji w gospodarce światowej, ale nie w całości. Podwyższona niepewność zostanie" - powiedział analityk mbanku Piotr Bartkiewicz podczas konferencji.

"Jesteśmy umiarkowanie optymistyczni, sygnały obecne płynące z gospodarki globalnej sugerują, że koniunktura nie powinna się pogorszyć i rok 2020 będzie podobny do zeszłego" - podsumował Pytlarczyk.

(ISBnews)