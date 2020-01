Tyska fabryka FCA, w której produkcji dominuje wytwarzany tu od blisko 13 lat Fiat 500, w ubiegłym roku wyprodukowała w sumie 263 tys. 176 samochodów, wobec 259 tys. 448 w roku 2018, 263 tys. 424 w roku 2017 oraz 273 tys. 768 w roku 2016.

Najważniejszym i najlepiej sprzedającym się modelem z Tychów pozostaje Fiat 500, którego w ubiegłym roku wyprodukowano 179 tys. 689 egzemplarzy, wobec 184 tys. 759 rok wcześniej. Ubiegłoroczna produkcja Abartha 500 osiągnęła 21 tys. 15 sztuk, wobec 26 tys. 314 aut w roku 2018. Ogółem "pięćsetki" i abartha wytworzono w minionym roku 200 tys. 704 egzemplarze, wobec 211 tys. 73 aut rok wcześniej.

Wzrost produkcji ogółem to przede wszystkim zasługa zwiększenia zapotrzebowania - głównie wśród nabywców we Włoszech - na Lancię Ypsilon, której w ub. roku powstały w Tychach 62 tys. 472 sztuki, wobec 48 tys. 375 aut tego modelu w roku 2018. Ubiegłym rok był pierwszym, kiedy zauważalnie wzrósł popyt na ten model, po kilku latach spadku jego produkcji.

Spółka FCA Poland, do której należy fabryka w Tychach, to największa z 13 spółek Grupy Fiat Chrysler Automobiles w Polsce, a jej tyski zakład należy do grona najnowocześniejszych fabryk samochodowych na świecie. W końcu ub. roku fabryka zatrudniała niespełna 2,5 tys. pracowników.

W ubiegłym roku tyska fabryka obchodziła wyprodukowanie 12-milionowego samochodu w historii zakładów FCA w Polsce. Kilka dni wcześniej z linii produkcyjnej zjechała 500-tysięczna Lancia Ypsilon, szczególnie popularna wśród klientów na półwyspie Apenińskim. W minionym roku obchodzono również 70. urodziny marki Abarth. Dla uczczenia tego jubileuszu w Tychach powstała nowa wersja tego modelu – Abarth 695 70o Anniversario.

99 proc. (ponad 260,8 tys.) wyprodukowanych w Tychach samochodów trafia na rynki zagraniczne - najwięcej aut w ub. roku wysłano do Włoch (ponad 100,5 tys.), Niemiec (31,3 tys.), Francji (ponad 26,7 tys.), Wielkiej Brytanii (ponad 24,8 tys.), Hiszpanii (niespełna 19 tys.), a także na Litwę (przeszło 14,3 tys.), do Belgii (blisko 7,6 tys.), Japonii (prawie 7,1 tys.), Portugalii (ponad 4,6 tys.) oraz na Węgry (blisko 4 tys. sztuk). W sumie samochody z Tychów trafiły w zeszłym roku do 58 krajów.

Perspektywa wzrostu liczby aut wytwarzanych w tyskim zakładzie wiąże się z możliwością ulokowania tu produkcji kolejnego modelu samochodu - takie decyzje należą do kierownictwa globalnej grupy FCA. W ubiegłych latach w prasie pojawiały się informacje dotyczące potencjalnego nowego modelu dla fabryki w Tychach, jednak dotąd nie znalazły one oficjalnego potwierdzenia. Również obecnie przedstawiciele FCA nie komentują tych planów.

Nie ma też informacji, jak na przyszłość tyskiego zakładu może wpłynąć będąca w trakcie realizacji fuzja FCA z Grupą PSA, do której w Polsce należy fabryka samochodów w Gliwicach. Wytwarzany jest tam Opel Astra, a ponadto trwają przygotowania do uruchomienia produkcji aut dostawczych. Do Grupy PSA należy również fabryka silników w Tychach.

W 2015 r. w Tychach wyprodukowano ponad 302,6 tys. samochodów, a rok wcześniej ponad 313,9 tys. aut. Roczny rekord produkcyjny w tym zakładzie to ponad 600 tys. egzemplarzy.(PAP)

autor: Marek Błoński