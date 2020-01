Strategia CCC: Plany nowej pow. obniżone do 120 tys. m2 w kolejnych 3 latach



Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Strategia CCC na lata 2020-2022 zakłada m.in. zmniejszenie planów nowej powierzchni do 120 tys. m2 w kolejnych 3 latach oraz preferowany format sklepów o wielkości 500-800 m2, podała spółka.

"Zmniejszenie planów nowej powierzchni:

1. do 120 tys. m 2 w kolejnych 3 latach

2. Koncentracja na wybranych rynkach (Rumunia, Rosja, franczyza)

3. 500-800 m2 jako preferowany format CCC

4. Wybrane otwarcia sklepów hybrydowych eobuwie.pl" - czytamy w prezentacji odnośnie planów rozwoju sklepów.

Plan CCC na 2019 rok zakładał osiągnięcie wzrostu powierzchni handlowej w tym roku o 100 tys. m2.

CCC zakłada obecnie "selektywny rozwój geograficzny" i chce się skoncentrować na umocnieniu pozycji w regionie CEE, który ma ok. 80% udziału w sprzedaży ogółem grupy, podano także w prezentacji.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)