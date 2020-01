Agora zwiększyła cenę nabycia udziałów Piani Group o ok. 14,9 mln zł



Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - Grupa Agora podjęła decyzję w sprawie aktualizacji ceny nabycia udziałów Piano Group zwiększając ją o ok. 14,9 mln zł w efekcie lepszych od prognozowanych wyników tej spółki, podała Agora. Przeszacowanie wartości początkowej udziałów Piano Group nie wpłynie na wynik finansowy Grupy Agora w 2019 r.

"Wynik finansowy wypracowany przez Piano Group w 2019 r. był lepszy od prognozowanego, w związku z czym zarząd Agory dokonał aktualizacji ceny nabytych udziałów oraz ceny, którą AMS zapłaci za nabycie udziałów mniejszościowych w Piano Group przyjętej do wyceny zobowiązania opcyjnego. Zmiana szacunków została dokonana o wstępne niezaudytowane dane za 2019 r. i może podlegać dalszej korekcie. W wyniku aktualizacji cena nabycia udziałów zwiększyła się do około 14,9 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Przeszacowanie wartości początkowej udziałów spółki Piano Group nie wpłynie na wynik finansowy Grupy Agora w 2019 r. Będzie miało natomiast wpływ na wzrost wartości firmy oraz wzrost początkowej wyceny zobowiązania opcyjnego, podano także.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

(ISBnews)