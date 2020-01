GEH poinformowała w czwartek, że 30 grudnia złożyła u amerykańskiego regulatora jądrowego NRC pierwszy specjalny raport LTR (Licensing Topical Report) dotyczący BWRX-300. Firma oczekuje, że raporty posłużą za podstawę do opracowania wstępnego raportu bezpieczeństwa. Ten dokument z kolei - zgodnie z deklaracjami GEH - mógłby być użyty przez potencjalnego klienta - operatora elektrowni w czasie właściwego procesu zdobywania licencji dla nowej elektrowni z reaktorem BWRX-300.

"Rozpoczęcie procesu licencjonowania w USA jest ważnym kamieniem milowym na drodze do komercjalizacji BWRX-300" - oświadczył wiceprezes GEH Jon Ball. Jak dodał, firma wyznaczyła sobie ambitny harmonogram. "Wraz z globalnym wzrostem popytu na wolną od emisji energię, obserwujemy duże zainteresowanie tą przełomową technologią" - dodał Ball.

Zgodnie z procedurami, stosowanymi w amerykańskim sektorze jądrowym, licencja wydawana przez NRC dotyczy budowy i ewentualnie użytkowania konkretnego typu reaktora w konkretnym miejscu. Musi więc być otrzymywana oddzielnie dla każdej budowy.

Amerykańskie regulacje przewidują jednak, że jeszcze przed staraniem się o licencję można przekazać NRC raporty typu LTR. Ma to pozwolić dozorowi jądrowemu na przegląd i ocenę rozwiązań związanych z bezpieczeństwem w danym modelu reaktora. Raport zawiera dane, które mogą być oceniane niezależnie, w oderwaniu od właściwego procesu zdobywania licencji. Wnioski i decyzje mogą mieć potem zastosowanie przy wielu budowach. Według NRC, taka procedura minimalizuje czas i nakład pracy, potrzebny do rozpatrywania wniosków o kolejne licencję dla identycznych konstrukcji.

W październiku 2019 r. polski chemiczny koncern Synthos i GEH podpisały porozumienie - Memorandum of Understanding - dotyczące współpracy przy rozważeniu możliwości budowy w Polsce BWRX-300. Jak podkreślało wtedy GEH, Synthos jest zainteresowany niezawodnym, "dedykowanym" źródłem wolnej od emisji CO2 energii elektrycznej, dlatego obie firmy zdecydowały się rozważyć potencjał budowy reaktora klasy SMR (Small Modular Reactor) BWRX-300 w Polsce.

"Małe reaktory modułowe mogą odegrać znaczącą rolę przy rozwiązywaniu stojących przed Polską wyzwań, związanych z modernizacją sektora energetycznego oraz osiągnięciem potrzebnego stopnia dekarbonizacji" - oceniał wtedy właściciel Synthosu Michał Sołowow, cytowany przez GEH. Jak dodał, "użycie SMR do wytwarzania czystej energii zwiększy szanse na odejście od węgla i będzie miało pozytywny wpływ na nasz przemysł i państwo".

BWRX-300 to ostatni projekt GEH - joint-venture amerykańskiego GE i japońskiego Hitachi. Należy do rodziny reaktorów wodno-wrzących (BWR), które GE buduje od lat 50. Ostatni istniejący przedstawiciel tej rodziny to ABWR z lat 90. o mocy rzędu 1300 MW. Reaktory tego typu powstały w Japonii. Kolejną generacją miał być uproszczony konstrukcyjnie i wyposażony w pasywne systemu bezpieczeństwa ESBWR o mocy ok. 1650 MW. Projekt ten został zatwierdzony przez NRC, ale dotychczas nie zbudowano żadnego reaktora tego typu.

BWRX-300, zgodnie z zapewnieniami GEH, bazuje na zatwierdzonych rozwiązaniach ESBWR, jest jeszcze bardziej uproszczony, a jednocześnie jest znacznie mniej kapitałochłonny. Firma szacuje, że koszt budowy 1 MW jest o 60 proc. niższy niż w innych projektach SMR. GEH deklaruje, że przy seryjnej budowie BWRX-a koszt 1 kW powinien wynosić ok 2 tys. dol., co miałoby być porównywalne z kosztami budowy i eksploatacji typowej elektrowni gazowej.(PAP)

autor: Wojciech Krzyczkowski