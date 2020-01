Emisja CM International nie doszła do skutku z pow. nieosiągnięcia progu zapisów



Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Oferta publiczna do 105 000 akcji serii D nie doszła do skutku z powodu nieosiągnięcia minimalnego wymaganego progu zapisów, podała spółka. Zapewniła jednocześnie, że nie rezygnuje z realizacji celów emisyjnych wskazanych w ofercie. Spółka planowała pozyskać maksymalnie 4,25 mln zł.

Do dnia zakończenia przyjmowania zapisów na akcje serii D w terminie określonym w ofercie nie osiągnięto minimalnego progu emisyjnego wynoszącego 25 000 sztuk akcji. W związku z powyższym oferta publiczna akcji serii D nie doszła do skutku, poinformowano.

Producent urządzeń wykorzystywanych do zabiegów medycyny estetycznej podał, że rozważa pozyskanie finansowania na cele z emisji z innych źródeł. Jednocześnie CMI wskał, że niepozyskanie kapitału w ramach oferty nie wpływa na bieżącą działalność producenta.

W opinii zarządu CMI, zainteresowanie inwestorów było duże. Jednak oczekiwania inwestorów względem warunków były inne od proponowanych warunków w ofercie. Uniemożliwiało to im podjęcie decyzji o wzięciu udziału w emisji akcji serii D. Jak podkreśla zarząd CMI, niepozyskanie kapitału z emisji w ramach oferty publicznej nie ma wpływu na bieżącą realizację zamówień.

"Zainteresowanie inwestorów było spore. Oczekiwania ich były nieco odmienne od ustalonych warunków w ofercie. Produkcja i dostarczanie zamówień do naszych klientów przebiega w pełni pomyślnie. Jesteśmy spółką o mocnych fundamentach. Biznes CMI charakteryzuje się

wysoką rentownością. Dodatkowo jesteśmy w trakcie projektowania nowego urządzenia, o szczegółach poinformujemy rynek w najbliższym czasie" - powiedział prezes Mariusz Kara, cytowany w komunikacie.

Wśród celów emisyjnych CM International wskazało m.in. powiększenie działu IT oraz R&D oraz wprowadzenie do sprzedaży aż sześciu nowych urządzeń w okresie 24 miesięcy.

"Zarząd spółki dołoży wszelkich starań, aby zrealizować cele. Część z nich na pewno sfinansujemy z własnych środków. Bardziej kapitałochłonne projekty będziemy się starać finansować ze środków zewnętrznych. Opcji jest wiele. Rozważamy jakie mamy alternatywy.

Cele wskazane w ofercie są projektami typowo inwestycyjnymi. Spółka rozwija się bardzo dynamicznie i widzimy potrzebę inwestycji. Zrealizowanie tych istotnych celów będzie dodatkowym bodźcem do wzrostu skali naszego biznesu" - dodał wiceprezes Michał Sebastian,

również cytowany w komunikacie.

Z końcem listopada ub.r. CMI poinformowało o rozpoczęciu oferty publicznej. Inwestorzy mieli możliwość kupić nie więcej niż 105 000 akcji nowej emisji serii D. Cena emisyjna w ofercie została wyznaczona na 40,50 zł za jedną akcję. Spółka planowała pozyskać 4,25 mln zł. W grudniu ubiegłego roku CM International poinformowała o przedłużeniu zapisów do 30 stycznia 2020 r.

CM International to polski producent nowej generacji urządzeń wykorzystywanych do zabiegów medycyny estetycznej. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w kwietniu 2019 r.

(ISBnews)