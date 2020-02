Szef polskiego rządu oświadczył, że z prezydentem Francji znalazł "stuprocentową wspólnotę interesów i kompatybilność" w obszarach walki z rajami podatkowymi i podatku cyfrowego. "My zgadzamy się na to, żeby ten podatek, bądź inne opłaty stanowiły nowe źródła własne dla budżetu UE" - podkreślił Morawiecki.

"Pokazujemy, że ambitna Europa potrzebuje ambitnego budżetu. Ten ambitny budżet można sfinansować zarówno przez eliminację rabatów, ale również poprzez nowe źródła jak podatek od transakcji finansowych, opłata od jednolitego rynku, czyli od wielkich międzynarodowych korporacji, czy właśnie podatek cyfrowy albo opłata (...) bardzo ważna w kontekście polityki klimatycznej, czyli opłata (...) za emisję tony CO2" - mówił premier.

"Nie chcemy, żeby zniknął przemysł europejski, więc jednocześnie wskazując na konieczność doprowadzenia do poprawy klimatu, do neutralności klimatycznej, my pokazujemy, że warto zastanowić się na tzw. podatkiem śledzącym ślad węglowy, podatkiem węglowym, czy podatkiem CO2 na granicach zewnętrznych UE, który spowodowałby, że takie przemysły jak stalowy, cementowy, przemysł produkcji szkła, czy nawozów miałyby wyrównane pole gry względem konkurencji chińskiej, amerykańskiej, hinduskiej" - podkreślił Morawiecki.

Premier przekazał, że kolejnym tematem rozmowy był podatek VAT i kwestia skutecznej walki z mafiami VAT-owskimi na poziomie europejskim.

>>> Czytaj też: Polska spada w międzynarodowych rankingach. Zwiększamy dystans do Czech