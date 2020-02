Wzrost przychodów z zewn. reklamy cyfrowej IMS dwa razy wyższy niż rynku w 2019



Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - IMS osiągnął dwukrotnie wyższy wzrost przychodów z zewnętrznej reklamy cyfrowej (Digital out of Home, DOOH) niż średnia rynkowa i zakończył 2019 r. z zasięgiem reklamowym ponad 144 mln kontaktów miesięcznie w galeriach handlowych, podała spółka.

"IMS, który w roku 2020 obchodzić będzie 20-lecie istnienia od prawie samego początku aktywnie sprzedaje kampanie reklamowe na nośnikach audio, a od roku 2009 również w przestrzeni DS. Praktycznie każdego roku wzrost przychodów przekracza średnie parametry rynkowe. W roku 2019 prognozowany wzrost na rynku Out Of Home to 2,3%, a IMS może się pochwalić dwukrotnie wyższą wartością. Prognozowany wzrost całego rynku reklamowego w 2019 roku uplasuje się poniżej wyniku IMS S.A. Jedynie druga siła reklamowa w branży, internet, rośnie szybciej, ponieważ spodziewany wynik to 17%. Analitycy rynku zwracają uwagę na konieczność całościowego podejścia do promocji produktów w oparciu o wszystkie kanały. W miksie reklamowym IMS jest bardzo ważnym graczem" - czytamy w komunikacie.

IMS podkreśla, że jego siłą jest dotarcie do ponad 144 mln kontaktów miesięcznie za pomocą systemu reklamowego in-store media na terenie galerii handlowych i w sieciach handlowo-usługowych.

"Na sieć reklamową składa się 758 monitorów, 17 ekranów Videowall złożonych z minimum 9 monitorów, 17 ekranów LED różnej wielkości i formatu, a także ponad 60 000 głośników, które emitują kampanie pozyskane u reklamodawców. Ze względu na ogromne zasięgi oraz swoją specyfikę, IMS stara się konkurować z wieloma tradycyjnymi mediami. Przed reklamą in-store media IMS - trudno jest uciec - klient pojawiając się w obiektach obsługiwanych przez IMS jest po prostu w jej zasięgu" - czytamy dalej.

Jak podkreśla IMS, powołując się na badania przeprowadzone przez MillwardBrown, jego nośniki reklamowe sprawdzają się w każdym rodzaju kampanii: od impulsowych, przez informacyjne, społeczne, wizerunkowe, produktowe po PR-owe.

"Reklamę in-store radio od IMS można usłyszeć w blisko 270 galeriach handlowych, a spółka realizuje ponad 12,5 tysiąca tego typu kampanii rocznie. Reklamy video można z kolei zobaczyć na monitorach i nośnikach LED w blisko 60 galeriach handlowych - IMS realizuje ponad 4,3 tysięcy kampanii rocznie na nośnikach digital signage" - wymieniono w materiale.

Grupa Kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews)