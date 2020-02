„Dzisiaj widać wyraźne umocnienie się złotego wobec euro, co jest zresztą cechą charakterystyczną dla wielu walut rynków wschodzących – w naszym regionie umacniają się również forint węgierski czy korona czeska wobec euro. Ruch jest spory, bo przeszło dwugroszowy, licząc od otwarcia europejskiego, czemu sprzyja uspokojenie nastrojów inwestorów” - powiedziała PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

Jej zdaniem na rynkach finansowych widać zmniejszenie awersji do ryzyka.

Jednocześnie ekonomistka Banku Pocztowego sądzi, że w kolejnych dniach kurs pary EUR/PLN ustabilizuje się i będzie oscylować w przedziale 4,27-4,28.

W przypadku EUR/USD, w jej ocenie, nie należy się spodziewać silniejszych ruchów kierunkowych na korzyść którejkolwiek z walut i może ona utrzymać obecne poziomy w okolicach 1,1050.

RYNEK DŁUGU

Podczas wtorkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego doszło do wzrostów rentowności na całej długości krzywej w porównaniu z poniedziałkowym zamknięciem – najsilniejsze miały miejsce na środku i długim końcu krzywej.

„Na rynkach bazowych widoczne są kilkupunktowe wzrosty rentowności, co dobrze wpisuje się w to, że prawdopodobnie doszło do spadku awersji do ryzyka” - powiedziała PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

„Gdyby nastroje, związane m. in. z niepokojami dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronowirusa i jego wpływu na gospodarkę, uspokoiły się, to spodziewam się stabilizacji rentowności polskich SPW” – dodała.

W takim scenariuszu, w opinii Moniki Kurtek, należałoby się spodziewać, że dochodowość długu 2-letniego wyniesienie w najbliższym czasie ok. 1,43-1,45 proc., zaś 10-letniego ok. 2,10-2,15 proc.

Ministerstwo Finansów podało, że na przetargu zamiany 6 lutego sprzeda papiery OK0722, PS1024, WZ0525, DS1029, WZ1129 i WS0447, a odkupi PS0420, OK0720, DS1020 i WZ0121.

Na rynkach bazowych spore, kilkupunktowe wzrosty dochodowości - rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 1,596 proc. (+8 pb), a niemieckich -0,396 proc. (+4 pb).