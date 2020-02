Rzecznik rządu o podpisaniu przez prezydenta noweli ustaw sądowych: to element stabilizujący system

Źródło: PAP

Cieszę się, że prezydent podpisał nowelę ustaw sądowych; to element stabilizujący system i wymiar sprawiedliwości i liczę na to, że ostatecznie rozstrzygnie to wszelkie wątpliwości dotyczące statusu sędziów - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller