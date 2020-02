PGE miała wstępnie ok. 1,86 mld zł zysku netto w 2019 r.



Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) miała wstępnie wynik EBITDA na poziomie ok. 7 118 mln zł oraz skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wysokości ok. 1 864 mln zł w 2019 r., podała spółka.

"Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w 2019 roku wyniósł około 7 118 mln zł, w tym:

EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 2 880 mln zł,

EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 1 186 mln zł,

EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 306 mln zł,

EBITDA segmentu Obrót: 280 mln zł,

EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 536 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 1 864 mln złotych (czyli 1 zł na akcję)" - czytamy dalej.

Nakłady inwestycyjne wyniosły około 7 009 mln zł.

Szacunkowe zadłużenie netto na 31 grudnia 2019 roku wyniosło około 11 415 mln zł.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w 2019 roku wyniosła 246,1 zł/MWh.

"Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w 2019 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 58,32 TWh (w tym 32,20 TWh z węgla brunatnego), wolumen dystrybucji wyniósł 36,38 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 44,01 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 48,76 PJ" - czytamy także w komunikacie.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PGE jest nadal przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta. Publikacja skonsolidowanego raportu za rok 2019 nastąpi 10 marca 2020 roku, podsumowano.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)