Develia planuje akwizycje gruntów w miastach regionalnych i stolicy



Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Develia planuje m.in. akwizycje gruntów pod nowe inwestycje na rynkach regionalnych i w Warszawie, poinformował dyrektor zarządzający Piotr Pirogowicz.

"W nadchodzącym czasie będziemy skupiać się również na wyszukiwaniu i akwizycji kolejnych gruntów pod nowe inwestycje, zarówno na rynkach regionalnych, jak i w Warszawie" - powiedział Pirogowicz, cytowany w komunikacie.

Przypomniał, że w 2019 r. Develia zakupiła za blisko 32 mln zł grunt przy ulicy Kolejowej we Wrocławiu. Na działce o wielkości 5 428 m2. zaplanowano budowę biurowca.

"W 2020 roku przedstawimy gotowy projekt budynku, który powstanie we Wrocławiu przy ulicy Kolejowej. Możemy zdradzić już teraz, że najlepsi projektanci pracują nad tym, aby obiekt współgrał z zabudową architektoniczną dzielnicy i miał pozytywny wkład w rozwój tej części miasta" - wskazał dyrektor.

Podsumowując 2019 r., spółka podkreśla, że zostanie zapamiętany jako czas dużych transakcji. Spółka zamknęła umowy sprzedaży dwóch obiektów biurowych oraz podpisała wstępne porozumienie dotyczące trzeciego biurowca - warszawskiego Wola Center, które sfinalizowano w styczniu 2020 roku. Łączny przychód ze sprzedaży trzech nieruchomości przekroczył kwotę 215 mln euro. Ponadto w 2019 roku, dzięki oddaniu do użytkowania budynku Wola Retro, spółka przekroczyła zapowiadaną barierę 200 tys. m2 wybudowanej powierzchni komercyjnej.

"Zgodnie z przyjętą strategią sprzedaży w pełni skomercjalizowanych i świetnie funkcjonujących biurowców, w lipcu 2019 roku zamknęliśmy pierwszą w historii naszej firmy sprzedaż obiektów zlokalizowanych w Katowicach i Wrocławiu. Był to niewątpliwie krok milowy w rozwoju naszej spółki. W styczniu 2020 sfinalizowaliśmy umowę sprzedaży naszej największej inwestycji, zlokalizowanego w Warszawie biurowca Wola Center. Zrealizowane transakcje oraz duże zainteresowanie funduszy inwestycyjnych naszymi obiektami świadczą o ich wysokiej wartości biznesowej" - powiedział p.o. prezesa Michał Hulbój.

Sprzedaż katowickiego Silesia Star i wrocławskiego Retro Office House na rzecz spółki z grupy Globalworth Poland Real Estate opiewała na kwotę 113,175 mln euro. Proces sprzedaży Woli Center został zamknięty w styczniu 2020. Nowym właścicielem kompleksu została spółka Gisla, należąca do funduszu Hines. Wartość umowy została ustalona na 101,9 mln, przypomniano.

"Zgodnie z planem, w trzecim kwartale 2019 roku Develia S.A. przekroczyła poziom 200 tys. m2 oddanej do użytku powierzchni komercyjnej. Wszystko za sprawą warszawskiej inwestycji spółki - Wola Retro. 24 500 m2 łącznej powierzchni to jedna z największych przestrzeni biurowych oddanych w 2019 roku na stołecznym rynku" - czytamy dalej.

Poziom komercjalizacji Wola Retro wynosi obecnie 65%. Do wynajęcia w budynku pozostało 8 800 m2.

"Dobre wiadomości dla spółki napływają również z dwóch wrocławskich obiektów multifunkcyjnych. Część handlowa Arkad Wrocławskich utrzymała wzrastającą dynamikę odwiedzalności i zakończyła rok odbiciem trafficu oraz obrotów. Pokazuje to, że przyjęta przez centrum strategia dedykowana rodzinom z dziećmi przyniosła wymierne efekty. 2019 rok w biurowej części obiektu to czas stabilnej komercjalizacji na poziomie 99% i małego ruchu w portfolio najemców. W ciągu roku w biurowcu podpisano trzy nowe umowy najmu, a jeden z kluczowych najemców, kancelaria Olesiński&Wspólnicy, zdecydowała się na przedłużenie umowy" - podała także Develia.

"Stabilny portfel najemców biurowych posiada również Sky Tower. Jednak także tutaj przygotowujemy się na zmiany zachodzące na rynku. Chcemy zapewnić naszym najemcom, turystom oraz mieszkańcom Wrocławia możliwość spędzenia wartościowego czasu wolnego w budynku. Obecnie przygotowujemy unikalną strefę kulinarną Sky Kitchen na parterze obiektu. W kolejnych etapach planowanych udogodnień chcemy, aby na wysokich piętrach powstał Sky Bar, idealne miejsce na spotkania i rozmowy biznesowe. Pracujemy nad tym, aby Sky Tower był postrzegany jako nowoczesna atrakcja turystyczna, kompleks biurowo-rozrywkowy, który żyje zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorami. Aktualnie skupiamy się na poszukiwaniu najemców, którzy pasują do naszej koncepcji w tym obszarze" - dodał Pirogowicz.

W ciągu minionego roku w Sky Tower ośmiu najemców biurowych przedłużyło umowy najmu, sześciu z nich zdecydowało się wynajęcie dodatkowej powierzchni. W wieżowcu pojawiło się również pięć nowych firm. Poziom komercjalizacji powierzchni biurowych obiektu wynosi obecnie blisko 98%.

Develia - dawniej LC Corp - kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)