W grudniowym sondażu kierowanej przez Wardamackiego Białoruskiej Pracowni Analitycznej ankietowanych pytano o to, w jakim związku lepiej żyłoby się Białorusinom: w Unii Europejskiej czy w Państwie Związkowym z Rosją.

Wynika z niego, że od grudnia 2018 r. do grudnia 2019 r. liczba zwolenników związku z Rosją zmalała z 60,4 do 40,4 proc. Z kolei liczba pozytywnych opinii o UE wzrosła w tym czasie z 22,4 do 32 proc.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 18-31 grudnia na grupie 1061 r. osób metodą wywiadu bezpośredniego w miejscu zamieszkania. Błąd statystyczny wyniósł 3,2 proc.

Sondaż pokazuje również, że największy spadek zwolenników unii z Rosją nastąpił od września do grudnia ubiegłego roku (54,8 do 40,4 proc.), w tym czasie – choć wolniej – rosły nastroje prounijne – z 24,4 do 32 proc.

Według autora badania prof. Wardamackiego tak gwałtownego spadku poparcia dla związku z Rosją nie było w ciągu 20 lat badań – podał portal Biełsatu.

Według Wardamackiego jest to dowód na zmianę geopolitycznych opinii Białorusinów, będącą efektem napięć w relacjach z Rosją wokół tematu pogłębionej integracji i sporów o surowce. Dużą rolę odegrała zdaniem socjologa zmiana tonacji w medialnych materiałach dotyczących Rosji i relacji dwustronnych.

„Inaczej mówi się o Rosji i relacjach białorusko-rosyjskich. Tonacja stała się bardziej negatywna” – ocenił Wardamacki, cytowany przez Biełsat.

Ogólnie, jak podkreślił, trend spadkowy, jeśli chodzi o poparcie dla unii z Rosją, zaczął się mniej więcej w grudniu ubiegłego roku, gdy premier Rosji Dmitrij Miedwiediew uwarunkował dalszą pomoc gospodarczą dla Mińska od pogłębienia integracji.

Respondentom zadano również pytanie o to, jaki powinien być charakter relacji Rosji i Białorusi. 74,6 proc. badanych uznało że Białoruś i Rosja powinny być niepodległymi państwami i mieć przyjazne relacje, otwarte granice bez wiz i ceł. 6,6 proc. było zdania, że stosunki z Rosją powinny być takie jak z innymi państwami.

12,8 proc. poparło ideę połączenia się obu krajów, a 3,7 proc. – wejście Białorusi w skład Rosji.

