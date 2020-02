W pierwszych trzech kwartałach 2019 r. wartość polskiego eksportu na Białoruś przekroczyła 1,2 mld euro. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku wskaźnik ten wzrósł o 18%. Oznacza to, że kierunek białoruski dynamicznie się rozwija, a coraz więcej polskich firm zainteresowanych jest wejściem na ten rynek. Aby im to ułatwić, Bank Pekao podpisał ostatnio dwie umowy ramowe z białoruskimi bankami. Mają się one przyczynić do zacieśnienia obustronnej współpracy i zwiększenia wymiany handlowej między tymi krajami, podano.

"Umowy podpisane z dwoma największymi bankami na Białorusi tworzą ramowy model współpracy i dokumentacji kredytowej. Dzięki tym umowom będziemy w stanie skrócić czas potrzebny na przygotowanie niezbędnego finansowania dla polskich firm eksportujących swoje usługi i produkty na rynek białoruski. Liczymy, że wzmocni to współpracę handlową i pozycję polskich podmiotów na tamtejszym rynku" - powiedział dyrektor Departamentu Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Eksportu w Banku Pekao Piotr Stolarczyk, cytowany w komunikacie.

Podpisane porozumienia między Bankiem Pekao a białoruskimi Belagroprombankiem i Belarusbankiem są efektem wielomiesięcznej współpracy. Oba podmioty to jedne z największych instytucji finansowych działających na Białorusi. Belagroprombank funkcjonuje od 26 lat, obsługując ponad 40 tys. klientów korporacyjnych i 1,6 mln klientów detalicznych. Belarusbank to z kolei największy i najszybciej rozwijający się bank na Białorusi, zajmujący wiodącą pozycję w krajowym systemie bankowym pod względem wskaźników kapitału własnego, aktywów, pożyczek i depozytów.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

