mBank oczekuje poprawy wyniku prowizyjnego r: r w 2020 r.



Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - mBank spodziewa się, że wynik prowizyjny w tym roku będzie lepszy r/r, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.

"Jesteśmy zadowoleni z tempa wzrostu tej linii przychodowej [wynik prowizyjny]. Cel 1 mld zł wyniku prowizyjnego co prawda nie został osiągnięty, ale IV kw. był już przyzwoity. Wydaje mi się, że wynik w roku bieżącym powinien być lepszy. Najsłabiej idzie to wszystko, co jest związane z rynkiem kapitałowym" - powiedział Stypułkowski.

Wynik prowizyjny wyniósł 965 mln zł w 2019 r. i był niższy o 1,2% w skali roku.

"To, na co mamy wpływ, idzie dobrze, a to, na co nie mamy, idzie gorzej. Mamy poprawiony NIM częściowo z powodu obniżenia kosztów finansowania i zmieniającego się miksu produktowego" - dodał prezes.

Marża odsetkowa netto (NIM) wyniosła 2,69% na koniec 2019 r. wobec 2,58% rok wcześniej.

Prezes poinformował także, że bank widzi przestrzeń do dalszej poprawy wskaźnika C/I.

"Tempo wzrostu naszych dochodów jest szybsze niż wzrostu kosztów. Wskaźnik zbliża się do poziomu prawie 42%. Potencjał nadal istnieje do obniżania tego wskaźnika" - powiedział Stypułkowski podczas konferencji.

Wskaźnik koszty do dochodów wyniósł 42,2% na koniec 2019 r. wobec 42,6% na koniec 2018 r.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.

(ISBnews)