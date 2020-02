Grupa Recykl miała wstępnie 1,26 mln zł zysku netto w 2019 r.



Warszawa, 12.02.2020 (ISBnews) - Grupa Recykl odnotowała 1 261 456,05 zł skonsolidowanego wyniku netto w 2019 r., co w porównaniu do skonsolidowanego wyniku finansowego netto za 2018 rok, tj. w stosunku do kwoty 3 634 165,95 zł, oznacza spadek o 65%, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"Takie ukształtowanie się skonsolidowanego wyniku finansowego, jest, w ocenie zarządu spółki, spowodowane bezpośrednio spadkiem przychodów w roku 2019 r. o 1% w stosunku do roku 2018 oraz wzrostem kosztów operacyjnych w roku 2019 o 8% w stosunku do roku 2018. Zmiana osiągniętych przychodów oraz wzrost kosztów operacyjnych w roku 2019 były następstwem przede wszystkim następujących czynników:

a) niższego poziomu sprzedaży granulatów SBR związanego z przesunięciem realizacji głównych zamówień w większości na 2020 r. Wynika to między innymi z rezygnacji lub opóźnieniem przez samorządy rozstrzygania przetargów na realizację boisk sportowych oraz duży stan zapasów wyrobów gotowych na koniec 2018 r. u producentów wyrobów gotowych bazujących na granulatach,

b) niższego poziomu sprzedaży czystego złomu stalowego związanego ze spadkiem cen złomu na rynku,

c) straty osiągniętej w roku 2019 przez spółkę Rekoplast Kompozyt Sp. z o.o., w której spółka zależna emitenta posiada 50% udziałów. Strata ta wynika z wczesnego etapu rozwoju tej spółki i ponoszeniem znacznych nakładów inwestycyjnych nie rekompensowanych jeszcze odpowiednio wysokimi przychodami. Wpływ poniesionej straty na wynik skonsolidowany wynosi 350 tys. zł,

d) wzrostu amortyzacji o prawie 14% r/r, który wynika z istotnego wzrostu ilości środków transportowych posiadanych przez grupę,

e) wzrostu cen energii elektrycznej o prawie 20% r/r,

f) wzrostu kosztów usług obcych o ok. 7% r/r, związanych przede wszystkim z transportem paliw alternatywnych do odbiorcy zagranicznego, do którego paliwo w 2018 r. nie było dostarczane.

g) wzrostu kosztów wynagrodzeń wraz z ubezpieczaniami społecznymi o 16% r/r z uwagi na wzrost zatrudnienia (o 40 osób wyższy niż na koniec 2018 r.), głównie w związku z kompletowaniem załogi do nowego zakładu w Chełmie oraz wzrostem wynagrodzeń wynikającym z sytuacji na rynku pracy,

h) Większymi kosztami typu Viatol i Tollcollect ponoszonymi w związku ze zwiększaniem się sieci dróg krajowych objętych opłatą oraz zmianę struktury tras zagranicznych" - czytamy w komunikacie.

Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów opon prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej. Spółka jest notowana na NewConnect od stycznia 2011 r. Grupa miała 52,25 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

(ISBnews)