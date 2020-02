Tedros przekazał, że liczba przypadków zakażeń nowym koronawirusem w Chinach ustabilizowała się, ale do spowolnienia w rozprzestrzenianiu epidemii powinno się podchodzić "niezwykle ostrożnie".

"Ten wybuch epidemii wciąż może pójść w dowolnym kierunku" - podkreślił szef WHO.

Tedros wypowiadał się na zakończenie dwudniowego spotkania z udziałem ponad 400 naukowców i przedstawicieli państw. Miało oni na celu przyspieszenie opracowywania leków, diagnostyki i szczepionek przeciwko koronawirusowi. Tedros z zadowoleniem przyjął energię i entuzjazm naukowców, którzy rozpoczynają pracę.

Szef WHO powiedział też, że kierowany przez WHO zespół, który udał się do Chin na początku tego tygodnia, poczynił "znaczne postępy". Dodał, że ma nadzieję, iż wkrótce będzie mógł przekazać więcej informacji. (PAP)