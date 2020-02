"Cały czas mówiliśmy, że najlepszym rozwiązaniem w Afganistanie jest porozumienie polityczne. Poczyniono postępy na tym froncie, Stany Zjednoczone i talibowie wynegocjowali siedmiodniowe ograniczenie przemocy” - powiedział Esper podczas konferencji prasowej w Brukseli.

W środę "New York Times" informował, że prezydent USA Donald Trump wyraził zgodę na warunkowe porozumienie pokojowe z talibami, a jeśli ograniczą oni działania wojenne, to USA rozpoczną wycofywanie swoich wojsk z Afganistanu. Dziennik wyjaśniał, że pakt pokojowy może zostać podpisany, jeśli talibowie zapewnią "trwałe ograniczenie przemocy przez próbny okres" siedmiu dni.

We wtorek prezydent Afganistanu Aszraf Ghani poinformował, że sekretarz stanu USA Mike Pompeo przekazał mu, iż osiągnięto "istotny postęp" w rozmowach między Stanami Zjednoczonymi a talibami w sprawie wycofania wojsk amerykańskich z Afganistanu.

Negocjacje pokojowe między USA i talibami od miesięcy znajdowały się w martwym punkcie. Zostały zerwane we wrześniu ubiegłego roku, gdy Trump oskarżył talibów o chęć "wzmocnienia własnej pozycji przetargowej w negocjacjach" za pomocą aktów terroru.

Pompeo mówił wtedy, że trwające prawie rok rozmowy w sprawie przywrócenia pokoju w Afganistanie zawieszono, a USA będą wywierać nacisk na prowadzących działania zbrojne talibów, zapewniając militarne wsparcie afgańskim siłom rządowym.

W drugiej połowie stycznia br. Trump oświadczył, że nie przystąpi do żadnych znaczących negocjacji z talibami w Afganistanie, jeśli nie ograniczą oni stosowania przemocy. Amerykański prezydent w ten sposób odniósł się do informacji, jakoby kilka dni wcześniej talibowie zaproponowali Stanom Zjednoczonym tymczasowe zawieszenie broni w Afganistanie, które miałoby trwać od siedmiu do 10 dni. Waszyngton nie potwierdził jednak otrzymania takiej oferty.

Ewentualne porozumienie pokojowe i decyzja o wycofaniu wojsk USA z Afganistanu byłyby ważnym atutem w kampanii wyborczej ubiegającego się o reelekcję Trumpa. Prezydent USA wielokrotnie zapowiadał zakończenie "niekończących się wojen" Stanów Zjednoczonych. (PAP)

