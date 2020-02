Litewska rafineria Grupy Orlen odzyskała najkrótsze połączenie kolejowe z Łotwą



Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Należąca do Orlen Lietuva rafineria w Możejkach odzyskała najkrótsze połączenie kolejowe z Łotwą, które zostało zdemontowane w 2008 r., podał PKN Orlen.

Transport kolejowy na Łotwę opuścił w sobotę rafinerię w Możejkach. Po 12 latach Orlen Lietuva znów będzie eksportowała swoje produkty przez Renge, po tym jak w grudniu ubiegłego roku Koleje Litewskie spełniły zobowiązania i odbudowały 19 km torów. Rafineria w Możejkach odzyskała tym samym najkrótsze połączenie kolejowe z Łotwą, które zostało zdemontowane w 2008 r., podano w komunikacie.

"Przywrócenie połączenia kolejowego z Możejek na Łotwę to symbol skutecznej odbudowy dobrych, partnerskich relacji polsko-litewskich na szczeblu rządowym po 2016 r., swoiste naprawienie błędów przeszłości. Dobra współpraca przekłada się na bardzo konkretne korzyści gospodarcze dla obu stron - oznacza zwiększenie bezpieczeństwa przychodów Grupy Orlen, jak i wpływów do litewskiego budżetu. Zakład w Możejkach jest istotną częścią Grupy Orlen, a zarazem jedyną rafinerią w krajach bałtyckich i gwarantem równowagi i bezpieczeństwa energetycznego w regionie" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

"Od dwóch lat intensywnie działaliśmy, żeby dziś móc uroczyście wysłać pierwszy pociąg transportujący paliwa z Możejek na Łotwę. Na taki widok nie mógł liczyć żaden z pracowników Grupy Orlen od 2008 r." - dodał prezes Orlen Lietuva Michał Rudnicki.

Intensyfikacja działań pomiędzy PKN Orlen z Kolejami Litewskimi nastąpiła 14 sierpnia 2018 r., kiedy szefowie obu spółek: Daniel Obajtek i Mantas Bartuška podpisali porozumienie o rozszerzeniu współpracy. Wtedy zainaugurowano również odbudowę torów na trasie Możejki-Renge, która została właśnie zakończona. Natomiast w 2019 r. przedłużono porozumienie, które gwarantuje nie tylko utrzymanie dotychczasowego wolumenu przewożonych produktów do krajów bałtyckich, ale przyczynia się do znacznego zwiększenia transportu produktów do Polski, przypomniano w materiale.

"Demontaż torów do Renge stał się symbolem złych relacji między Polską a Litwą. Przez długie lata miał też negatywny wpływ na sprawność operacyjną i wyniki litewskiej rafinerii Orlenu. W ostatnich latach sytuacja uległa znaczącej poprawie. Nawiązany został dialog między PKN Orlen a jego kluczowymi litewskimi partnerami, a liczne, nierozwiązywane od lat nieporozumienia naprawione. Teraz możliwa będzie rezygnacja z okrężnej, trudniejszej oraz bardziej kosztownej logistycznie trasy przez Szawle" - podsumowano w komunikacie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)