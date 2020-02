Lotos Kolej rozszerzy przewozy własnymi składami na Czechy w tym roku



Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - Lotos Kolej - spółka z grupy kapitałowej Lotos - rozszerza działalność na Czechy, które są trzecim krajem - po Polsce i Niemczech - w którym spółka będzie prowadziła przewozy własnymi składami pociągowymi, podała Grupa Lotos. Mają one ruszyć jeszcze w tym roku.

Aktualnie Lotos Kolej jest wiceliderem kolejowych przewozów towarowych w Polsce. Od 2015 roku spółka prowadzi też działalność w Niemczech, podano w komunikacie.

"Rozszerzenie działalności na Republikę Czeską jest uzasadnione pod względem ekonomicznym. Zamierzamy w większym stopniu realizować międzynarodowe przewozy przez nasze zasoby. Dzięki temu zminimalizujemy konieczność korzystania z podmiotów zewnętrznych" - powiedział prezes Lotos Kolej Anatol Kupryciuk, cytowany w komunikacie.

Certyfikat Bezpieczeństwa wydany przez czeski organ nadzorczy, Drážní Úřad, a który pozwala spółce prowadzić przewozy w Czechach własnymi składami pociągowymi, obowiązuje do 19 października 2024 roku, podano również.

Lotos Kolej realizuje przewozy na stacjach granicznych z Rosją, Czechami, Słowacją i Białorusią. Spółka planuje również rozpocząć przewozy do stacji granicznej z Litwą i w ten sposób rozwinąć siatkę oferowanych połączeń w korytarzu Wschód-Zachód, podsumowano.

Lotos Kolej to spółka w 100% zależna od Grupy Lotos. W 2019 roku wykonała pracę przewozową na poziomie blisko 5,5 mld ntkm (netto tono kilometrów). To najlepszy wynik w 17-letniej działalności spółki.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)