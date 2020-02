"Dziś 90% kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych jest wykonywane z użyciem trakcji elektrycznej, ale w 91% zasilanej ze źródeł konwencjonalnych. Energia, która płynie z przewodów trakcyjnych powinna pochodzić z OZE - to ogromne wyzwanie, ale jednocześnie [byłby to] wyróżnik wspierający konkurencyjność kolei na rynku. W perspektywie 10 lat jesteśmy w stanie stworzyć system zasilania, który w 85% będzie zasilany z OZE, a już za 5 lat w 50%" - powiedział Hołda, prezentując program "Zielona Kolej" na II Konferencji Kolej na Energię.



Podkreślił, że realizacja programu sprawiłaby, że kolej będzie nie tylko niskoemisyjnym, ale w pełni ekologicznym środkiem transportu. Jednocześnie zyska przewagę konkurencyjną, bo zachęci do korzystania z niej pasażerów, dla których ochrona środowiska jest priorytetem.



Wskazał, że to nie jest łatwy projekt i będzie wymagał zaangażowania wielu stron, jednak PKP Energetyka już dziś "czuje się gotowa, by położyć bardzo realną ofertę na stole".



"My jesteśmy na etapie, że przygotowujemy koncepcję wdrożenia i rozmawiamy ze stroną rządową. On musi mieć wsparcie na poziomie krajowym. Będziemy też rozmawiać z producentami instalacji i z przewoźnikami. Myślę, że jesteśmy po etapie koncepcji, teraz musimy schodzić na poziom operacyjny. Będziemy myśleli o programach wspierających inicjatywę" - wyjaśnił Hołda.



Według PKP Energetyki, głównymi źródłami energii byłyby farmy fotowoltaiczne budowane przez przedsiębiorców przy udziale preferencyjnego kredytu.



"Trzeba dobrze zinwentaryzować miejsca, gdzie można budować OZE i opracować model tzw. lokalnych obszarów bilansowania. Będziemy chcieli dać długoterminowe umowy odbioru energii, co ma dać opłacalność budowy instalacji" - wymienił.



Przypomniał także, że PKP Energetyka pracuje na pilotażowymi rozwiązaniami.



"W lipcu, mam nadzieję, będziemy gotowi z magazynem energii pod Wrocławiem i będziemy mogli go przetestować z systemem zasilania kolei. Kolejnym etapem będzie uruchomienie [przy magazynie] farmy fotowoltaicznej" - wyjaśnił Hołda.



"Program 'Zielona Kolej' może ruszyć już dziś. Zbudowany przez PKP Energetyka i CEEK model w 15 lat mógłby wykreować inwestycje o wartości 6-10 mld zł" - podsumował Hołda.



Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK) to inicjatywa, której celem jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej przez sektor kolejowy o 1,2 TWh do 2030 r. Oficjalnie zainaugurowało swoją działalność w 2019 r.



PKP Energetyka to spółka z branży budowy i utrzymania sieci trakcyjnej oraz elektroenergetyki kolejowej. Głównym jej zadaniem jest sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej dla odbiorców trakcyjnych. PKP Energetyka działa na polskim rynku od 2001 roku. Jest spółką prywatną i należy do jednego z największych funduszy inwestycyjnych na świecie - CVC Capital Partners.

