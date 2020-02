Ekoenergetyka dostarczyła ładowarki aut elektrycznych na 27 stacji PKN Orlen



Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - Spółka Ekoenergetyka-Polska dostarczyła stacje szybkiego ładowania samochodów elektrycznych o mocy 50 kW i 100 kW na 27 stacji paliw PKN Orlen, podała spółka.

Zainstalowane przez firmę stacje szybkiego ładowania o mocy 50 kW i 100 kW obsługują wszystkie typy samochodów elektrycznych oferowane na rynku europejskim. Zostały wyposażone w trzy złącza do ładowania - wtyczki CHAdeMO (do 50 kW) i CCS (z prądem stałym do 100 kW) oraz w złącze Typ 2 (z prądem przemiennym do 44 kW). Wszystkie ładowarki na stacjach PKN Orlen są na razie bezpłatne, poinformowano.

Stacje szybkiego ładowania Ekoenergetyki zostały rozlokowane na stacjach Orlen głównie w południowej i południowo-zachodniej Polsce. Z 27 ładowarek 18 ma moc 100 kW (na stacjach w Wierzchosławicach, dwóch w Katowicach, dwóch w Tychach, Krakowie, MOP Kępnica, Poczesnej, dwóch w Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Rybniku, Bytomiu, MOP Tulce, MOP Krzyżowniki, MOP Sosna oraz MOP Gnilec), a 9 - 50 kW (w Krakowie, Zakopanem, dwóch w Poznaniu, Gorzowie Wlkp., MOP Alekasandrowice, MOP Morawica, MOP Góra Św. Anny oraz MOP Wysoka), podano również.

Na początku lutego br. Ekoenergetyka uruchomiła również w Zielonej Górze pierwszą własną stację ładowania pojazdów elektrycznych pod marką Ekoen. Stacja oferuje wyłącznie stanowiska szybkiego ładowania dla aut elektrycznych, kawiarnię oraz specjalną strefę relaksu dla kierowców. Na stacji Ekoen funkcjonuje pięć szybkich stacji ładowania o mocy 50 kW, 100 kW oraz 150 kW, które są wyposażone w uniwersalne wtyczki CCS Combo 2 i CHAdeMO. Całkowita moc zainstalowanej infrastruktury wynosi 400 kW.

Ekoenergetyka-Polska jest liderem wśród producentów infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, działającym na rynku elektromobilności od 10 lat. Do tej pory Ekoenergetyka-Polska dostarczyła ponad 500 stacji ładowania do 60 miast w 12 krajach o łącznej mocy prawie 45 000 kW.

(ISBnews)