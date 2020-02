ML System liczy na systematyczny wzrost potencjału sprzedaży zagranicznej



Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - ML System realizuje kilka istotnych projektów eksportowych z zakresu fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV) w Chorwacji, Norwegii i Włoszech i liczy na systematyczny wzrost potencjału sprzedaży zagranicznej, podała spółka.

"Aktualnie współrealizujemy kilka prestiżowych projektów w Chorwacji, Norwegii i Włoszech, gdzie, ze względu na skomplikowany charakter przedsięwzięć i wysokie oczekiwania odnośnie do jakości produktu, inwestorzy zdecydowali się powierzyć nam wyprodukowanie i dostawę modułów BIPV" - powiedział prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

"Zarząd ML System oczekuje, że duże zainteresowanie odbiorców zagranicznych innowacyjnymi rozwiązaniami spółki pozytywnie wpłynie na osiąganą sprzedaż" - czytamy dalej.

Projekt realizowany w Chorwacji to nowy kompleks akademików w Osijeku, rozpoczęty w 2018 r. Zakłada zintegrowanie przeziernej fasady fotowoltaicznej wykonanej w technologii szkła zespolonego o wysokich parametrach izolacyjności termicznej i energetycznej o łącznej powierzchni ponad 1000 m2. Inauguracja inwestycji planowana jest na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku. Całkowita moc instalacji fotowoltaicznej to blisko 100 kW.

W przypadku projektu norweskiego, realizowanego we współpracy z firmą wykonawczą Fusen, inwestorem jest Norwegian Petroleum Directorate (Norweski Dyrektoriat Naftowy). W ramach realizacji montowane są na fasadzie dwa rodzaje modułów wyprodukowanych przez ML System. Uruchomienie inwestycji zaplanowano na przełomie I i II kwartału 2020 r. Całkowita moc instalacji fotowoltaicznej to 85 kW.

Projekt włoski, realizowany w mieście Vicenza, zakłada wykonania fasady wentylowanej w jednym z prywatnych lokali usługowych. Fasada o łącznej mocy 12 kW będzie zamontowana na trzech ścianach frontowych budynku, formujących stożek. Uruchomienie budynku ma nastąpić w I kwartale 2020 r.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r.

