Serinus nie przewiduje wypłaty dywidendy w dającej się przewidzieć przyszłości



Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Serinus nie przewiduje wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy w dającej się przewidzieć przyszłości, poinformował prezes Jeffrey Auld.

"Spółka nie planuje wypłaty dywidendy w dającej się przewidzieć przyszłości. Bardzo rzadko zdarza się, aby firmy rozwijające się oferowały dywidendy. Spółka nie rozważa w tej chwili wypłat dla akcjonariuszy. Średnia stopa dywidendy dla spółek naftowych i gazowych wynosi mniej niż 4,5%. Nasze projekty oferują znacznie wyższe stopy zwrotu. Będziemy nadal przeznaczać nasz kapitał na inwestycje o najwyższej stopie zwrotu, zaś celem jest wzrost wartości dla akcjonariuszy. Jest to strategia znacznie wyższego zwrotu niż oferowanie dywidendy" - powiedział Auld w trakcie czatu inwestorskiego na stronie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Jak podkreślił, spółka posiada obecnie sześć koncesji w dwóch krajach, które generują przewidywalne przepływy pieniężne i posiadają możliwości niskokosztowego rozwoju, co zwiększy produkcję i przepływy pieniężne.

"Nowemu zarządowi udało się spłacić zadłużenie, zmniejszyć koszty funkcjonowania firmy i zwiększyć przepływy pieniężne w 2019 r. Będziemy nadal tak działać w 2020 r. i później, zwiększając tym samym wartość dla akcjonariuszy" - zapewnił.

"Naszym celem jest kontynuacja inwestycji i generowanie przepływów pieniężnych. Zyski pojawią się w przyszłości, ale na razie nasz program inwestycyjny koncentruje się na generowaniu przepływów pieniężnych i EBITDA. Będziemy kontynuować inwestycje kapitałowe z rosnącymi przepływami pieniężnymi" - dodał.

W III kwartale 2019 r. wydobycie Serinusa wynosiło 2 128 boe/d (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie) i było ponad 6,7 razy wyższe niż średnie wydobycie w I kw. 2019 r. (317 boe/d). Z kolei w październiku 2019 r. produkcja wynosiła 1 780 boe/d, w tym 1 209 boe/d w Rumunii i 571 boe/dzień w Tunezji, włącznie z okresem reorganizacji zakładu w Rumunii w październiku.

Auld zwrócił też uwagę na zakończenie prac nad odwiertem Moftinu-1004, gdzie produkcja testowa wyniosła 1 000 boe/dzień.

"Nasze oczekiwania zostały spełnione dzięki testowi odwiertu, którego wyniki są doskonałe. Odwiert okazał się wielkim sukcesem, a jego wyniki zaskoczyły nawet część naszego personelu technicznego" - zaznaczył.

"Spółka przewiduje znalezienie kolejnych pól gazowych do zagospodarowania. Mamy nadzieję, że uda nam się znaleźć szereg projektów podobnych do Moftinu" - podsumował prezes.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.



(ISBnews)