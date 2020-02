Minister podkreśliła, że polska gospodarka wchodzi w nowy etap wykorzystywania funduszy UE. "Przeznaczamy środki z PO Inteligentny Rozwój nie tylko na dotacje dla firm np. na zakup technologii, ale także w tworzymy kapitał, dzięki któremu będą rozwijały się małe i średnie firmy z innowacyjnymi pomysłami" - powiedziała szefowa resortu. Wskazała, że rząd inwestując publiczne pieniądze w kapitałowe przedsięwzięcie podejmuje ryzyko, ale dzięki temu powstaje fundusz o wartości 80 mld zł wspierany środkami prywatnymi, który umożliwi wielu polskim firmom wejście na nowe rynki".

Jak powiedział obecny na konferencji dyrektor zarządzający Icos Capital Peter van Gelderen, fundusz jest wspierany również przez trzech międzynarodowych, korporacyjnych inwestorów, czyli koncerny takie jak Nouryon, Bühler Group oraz Royal Cosun. Wskazał, że Icos Capital planuje zainwestować ponad 20 milionów euro w innowacyjne scale-upy działające w sektorach rolno-spożywczym, biochemikaliów i materiałów w Polsce.

Pytany o to, w jakie przedsięwzięcia fundusz zamierza inwestować, van Gelderen wskazał, że jednym z priorytetów są rozwiązania, które pozwolą zastąpić białko zwierzęce zastępczymi proteinami. Zaznaczył, że jest to związane m.in z trendem odchodzenia konsumentów od mięsa.

Europejski fundusz Icos obecny jest w Holandii, Polsce, Szwajcarii i Niemczech. Siedziba zespołu znajduje się w Rotterdamie. Równolegle do polskiego rynku, fundusz czynnie inwestuje w pozostałych regionach Unii Europejskiej. Icos to już trzeci fundusz CVC uruchomiony przez PFR Ventures. Dwa poprzednie to SpeedUp Energy Innovation wspierany przez PGE oraz EEC Magenta, którego inwestorem korporacyjnym jest Tauron. W 2019 roku dokonały one swoich trzech pierwszych inwestycji, o łącznej wartości ok. 13 mln zł. (PAP)

