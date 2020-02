Na środowym zamknięciu WIG20 stracił 0,6 proc. osiągając poziom 1.933,51 pkt., WIG zniżkował 0,6 proc. do 53.451,01 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,7 proc. do 3.806,74 pkt., a sWIG80 spadł 0,1 proc. do 12.484,40 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.129 mln zł, z czego 905 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął sesję nieco powyżej wtorkowego zamknięcia, lecz następnie zniżkował, by ok. godz. 10.00 ustanowić minimum sesyjne. Od tego momentu doszło do zwyżki ok. 25-punktowej, co jednak nie doprowadziło do wzrostu WIG20 wobec wtorkowych notowań.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA, odmiennie niż w Warszawie, przeważały wzrosty – najmocniej zwyżkowały akcje czeskie i rosyjskie, gdyż tamtejsze indeksy zyskały ok. 1,0 proc.

Niemiecki DAX spadł 0,13 proc., a S&P500 zwyżkował 1,13 proc. o godz. 17.40.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: Orange Polska – o 3,1 proc., PGE – o 2,7 proc. i Lotos - o 2,6 proc. Zniżkował również kurs KGHM – o 2,3 proc.

KGHM zawarł porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie wzrostu płac w 2020 r. Stawki płac zasadniczych wzrosną o 6 proc. od 1 stycznia - wynika ze środowego Porozumienia Stron Zakładu Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska Miedź.

Wśród spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: CCC – o 1,7 proc., PKO BP – o 0,7 proc. i Bank Pekao - o 0,6 proc.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Skarbiec TFI – spadek o 8,7 proc., Mabion – o 8,5 proc. i AmRest – o 7,2 proc.

Mabion podał jedynie to, o czym inwestorzy, wcześniej już wiedzieli - że w środę uczestniczył w spotkaniu na Komitecie ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP). Spółka nie dostarczyła rynkowi bliższych szczegółów.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Ryvu Therapeutics – wzrost o 5,3 proc., Asbisu – o 5,1 proc. i Budimeksu – o 4,1 proc.

Grupa Budimex podała, że według jej szacunków, przychody w 2019 roku wyniosły 7,57 mld zł, zysk operacyjny wyniósł 318,4 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 226 mln zł.