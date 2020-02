Asbis przedstawi prognozę wyników na ten rok w marcu



Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Asbis zamierza przedstawić prognozę wyników na 2020 r. w marcu, kiedy pozna szczegółowe wyniki sprzedaży za luty, poinformował dyrektor ds. finansowych Marios Christou.

"Za wcześnie jest, aby podać już nasza prognozę na ten rok. Wcześniej chcemy jeszcze poznać wyniki za luty i wtedy przy okazji raportu rocznego będziemy chcieli przedstawić nasza prognozę. W styczniu zanotowaliśmy bardzo dobre wyniki w sprzedaży, w lutym ten trend jest kontynuowany" - powiedział Christou podczas konferencji prasowej.

Dodał, że spółka poda prognozy dotyczące przychodów i zysku netto najprawdopodobniej pod koniec marca.

"Pomimo zawirowań, które występują w każdym roku jesteśmy pozytywnie nastawieni do 2020 r." - podkreślił dyrektor.

Według niego, z informacji jakie przedstawia obecnie firma Apple w kontekście epidemii związanej z koronawirusem wynika, że należy oczekiwać zmniejszonych dostaw mniej więcej od połowy marca do połowy kwietnia.

"Jest mowa o zmniejszeniu, a nie zatrzymaniu dostaw i uważamy, że w kolejnych miesiącach nastąpi w związku z tym znaczące odbicie w sprzedaży. Dla wyników całego 2020 r. nie powinno to mieć większego wpływu" - dodał Christou.

Według niego, w całym kanale dystrybucji spółka ma obecnie zapas towarów na okres około 5 tygodni.

Dyrektor zaznaczył także, że dywidenda zaliczkowa za 2019 r. została wypłacona w grudniu ub. r. w wysokości 0,06 dolara. "Ostateczna wysokość dywidendy za ubiegły rok podejmie jednak walne zgromadzenie" - dodał.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,91 mld USD w 2019 r.

(ISBnews)