Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) podjęła decyzję o powołaniu z dniem 27 lutego 2020 r. w efekcie wyboru przez pracowników spółki Magdaleny Zegarskiej w skład wspólnej VI kadencji zarządu na stanowisko wiceprezesa. Kadencja wspólna zarządu trwa 3 lata i kończy się 10 stycznia 2023 r., podało PGNiG.



"Pani Magdalena Zegarska jest absolwentką Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu. Ponadto ukończyła studia Master of Business Administration dla firm sektora naftowego i gazowniczego oraz posiada absolutorium uzyskane w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Warszawie o kierunku zarządzanie dużym przedsiębiorstwem. (...) W latach 2011-2014 pełniła funkcję sekretarza Rady Pracowników II kadencji oraz w latach 2010-2014 sekretarza Zakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ 'Solidarność' w PGNiG SA. W latach 2014-2017 pełniła funkcję członka rady nadzorczej PGNiG, sekretarza rady nadzorczej oraz wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu" - czytamy w komunikacie.



PGNiG podał, że Zegarska pracę w PGNiG rozpoczęła w 1998 roku w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa, następnie pracowała w Mazowieckim Oddziale Handlowym. Od 2013 roku zajmowała różne stanowiska w centrali spółki w Departamencie Handlu Detalicznego, Departamencie Infrastruktury, a następnie w Departamencie Majątku i Administracji gdzie pełniła obowiązki zastępcy dyrektora Departamentu Majątku i Administracji. Od stycznia 2016 roku pełni funkcję pełnomocnika zarządu PGNiG ds. systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwem pracy, ochroną zdrowia i środowiska. W okresie od kwietnia 2016 do marca 2017 roku zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora departamentu ds. QHSE, z powierzonymi zadaniami kierowania pracami departamentu. Od 6 marca 2017 roku pełniła funkcję wiceprezesa zarządu PGNiG S.A



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.



