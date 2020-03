WIG20 zyskał na zamknięciu 4,5 proc. Wzrosły kursy 19 spółek wchodzących w skład indeksu, w tym najmocniej mBank. Wzrosty w ostatniej godzinie notowań wsparła wiadomość o obniżeniu przez Fed głównej stopy procentowej o 50 pb.

Na wtorkowym zamknięciu WIG20 zyskał 4,53 proc. do 1.889,67 pkt., WIG zwyżkował o 4,15 proc. do 52.231,14 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 3,55 proc. do 3.746,32 pkt., a sWIG80 wzrósł o 2,67 proc. do 12.011,27 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.299 mln zł, z czego 1.074 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

W chwili zamknięcia warszawskich notowań niemiecki DAX rósł o 2,4 proc., a amerykański S&P 500 zyskiwał 0,2 proc. O 1 proc. spadał indeks Dow Jones.

Indeks blue chipów od rana systematycznie rósł , a przez większą część dnia na zielono notowane były wszystkie spółki w indeksie. WIG20 był 4 proc. nad kreską, kiedy na rynek trafiła informacja, że Fed obniżył główną stopę procentową o 50 pb. Indeks zyskał wtedy około 20 punktów, co pozwoliło mu na chwilę przebić poziom oporu na 1.900 pkt. i było pretekstem do zakończenia notowań ze wzrostem o 4,5 proc.

W ciągu dwóch ostatnich sesji indeks dużych spółek odrobił ponad 1/3 strat poniesionych w poprzednim tygodniu, zakończonym spadkiem o 15,3 proc.

Liderem wzrostów w WIG20 był we wtorek mBank, którego akcje stabilnie rosły już od pierwszych minut handlu i zakończyły dzień zwyżką o 11 proc. Kurs CCC wzrósł o 9 proc., a CD Projektu o 7,5 proc.

Ponad 5 procentowe wzrosty zanotowały także LPP, KGHM, JSW, Pekao, PGE, Tauron.

Przez większą część dnia na kreską utrzymywał się kurs Play, jednak ostatecznie spółka jako jedyna z WIG20 zakończyła notowania spadkiem o 0,6 proc.

Na szerokim rynku mocne wzrosty z pierwszej części dnia utrzymały: Cormay - w górę o 17 proc., Rainbow Tours - w górę o 16 proc. i Elemental - o 12 proc. Na koniec dnia do grona dwucyfrowych wzrostów dołączył Wielton - kurs producenta naczep zyskał 10,5 proc.

Kurs akcji Rainbow Tours, spółki świadczącej usługi turystyczne, odrobił tym samym część strat z ubiegłego tygodnia, wywołanych obawami o rozprzestrzenianie się koronawirusa. Spadki rozpoczęły się w czwartek 20 lutego i do poniedziałku 2 marca kurs spadł o blisko 45 proc.

Podwyższona zmienność na akcjach spółki Cormay rozpoczęła się po piątkowym komunikacie o zgłoszeniu w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce testów diagnostycznych wykrywających obecność koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, po którym kurs zyskał ponad 50 proc.

Kurs Ten Square Games zyskał na zamknięciu 13 proc. przy obrotach przekraczających 26 mln zł. Pokonał tym samym szczyt sprzed spadków i znalazł się na najwyższym poziomie w historii - 305 zł za papier.

Kurs BNP Paribas Polska zakończył dzień 6,7 proc. wzrostem, choć w ciągu dnia cena akcji rosła nawet o blisko 20 proc. Przed sesją bank podał, że skonsolidowany zysk netto w IV kwartale 2019 roku wyniósł 121,3 mln zł i był 8 proc. wyższy oczekiwań rynku. Prezes zarządu banku Przemysław Gdański powiedział na konferencji, że "ten bank w tej skali spokojnie powinien dowozić 1 mld zł rocznego zysku".

