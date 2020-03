Izrael: Po przeliczeniu 99 proc. głosów Likud wygrywa, ale bez większości koalicyjnej

Źródło: PAP

Po przeliczeniu 99 proc. głosów prawicowy Likud premiera Izraela Banjamina Netanjahu zdobył 36 mandatów w poniedziałkowych wyborach do 120-miejscowego Knesetu. Z sojusznikami prawicowymi i religijnymi uzyskał 58 mandatów, ale to wciąż za mało, by stworzyć większościową koalicję.