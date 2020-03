Games Operators celuje w wypłatę dywidendy w przyszłym roku



Warszawa, 04.03.2020 (ISBnews) - Games Operators celuje w wypłatę dywidendy w przyszłym roku z zysku za 2020 r., poinformował prezes Bartłomiej Gajewski.

"Nie planujemy dywidendy za ub.r., ale zysk za 2020 będzie celowany na dywidendę" - powiedział Gajewski na spotkaniu z dziennikarzami.

Games Operators docelowo chce przeznaczać do 90% zysku na dywidendę (pod warunkiem, że po wypłacie dywidendy środki na rachunku emitenta będą wystarczające do sfinansowania wszystkich projektów gier znajdujących się w portfelu).

Games Operators podał wcześniej, że rusza z ofertą publiczną akcji - dziś rozpoczyna się budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, która potrwa do 12 marca, zaś zapisy inwestorów indywidualnych potrwają od 5 do 11 marca. W ramach oferty inwestorzy mogą objąć do 250 tys. akcji nowej emisji oraz nabyć do 1 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych właścicieli. Cena maksymalna została ustalona na poziomie 28,5 zł za akcję.

Środki pozyskane z emisji akcji, w wysokości do 7 mln zł, sfinansują nowe, dodatkowe projekty, zwiększając skalę działalności Games Operators.

Games Operators to jeden ze znaczących producentów i wydawców gier komputerowych w Polsce. Spółka specjalizuje się w tworzeniu gier typu menedżer/symulator. Zespół Games Operators stoi za globalnym sukcesem gry "911 Operator" (gra stworzona przez Jutsu Games, obie spółki się połączyły).

(ISBnews)