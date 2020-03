Alior Bank ma zgodę KNF na zwiększenie korzyści kapitałowych zw. z metodą AMA



Warszawa, 04.03.2020 (ISBnews) - Alior Bank otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zdjęcie dolnego ograniczenia rozpoznania korzyści kapitałowych (tzw. floor) w zakresie stosowania metody zaawansowanej (AMA) zarządzania ryzykiem operacyjnym, podał bank. Oznacza to, że bank może bez tego ograniczenia ustalać wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne, a tym samym - w pełni wykorzystać metody zaawansowanej, która jest stosowana w banku od 2018 roku.

"Zgoda KNF na całkowitą redukcję dolnego ograniczenia w zakresie stosowania metody AMA to efekt realizacji wszystkich zaleceń nałożonych przez regulatora na początku 2018 r. Wcześniejsza decyzja Komisji na łączne stosowanie metody zaawansowanej i standardowej nakładała na Alior Bank 60% ograniczenia kwotowego, tzw. floor" - czytamy w komunikacie.

Metoda AMA (Advanced Measurement Approach) opiera się o wewnętrzny model statystyczny do szacowania poziomu ryzyka operacyjnego z wykorzystaniem danych o stratach, które wystąpiły w banku historycznie. W Aliorze jest ona szeroko stosowana nie tylko na potrzeby wyznaczania wymogów kapitałowych, ale także przy wskazywaniu wewnętrznego celu i limitu na ryzyko operacyjne, alokacji tych wartości na poszczególne jednostki biznesowe, wyliczaniu poziomów EWS, jak również wyznaczaniu kosztów ryzyka operacyjnego w marży produktów, wyjaśniono.

"Pomyślna realizacja projektu, którego zwieńczeniem jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zwiększenie korzyści kapitałowych wynikających z rozszerzenia zakresu stosowania metody AMA, pozytywnie wpływa na skuteczność procesów zarządzania ryzykiem operacyjnym. Potwierdza wysoką efektywność stosowanych modeli oraz jakość wykorzystywanych danych. Polepsza również wartość wskaźników kapitałowych banku" - powiedział wiceprezes Alior Banku odpowiedzialny za ryzyko Marek Szcześniak, cytowany w komunikacie.

Alior Bank na koniec 2019 roku utrzymywał wskaźnik kapitałowy Tier 1 na poziomie 13,48%, a wskaźnik TCR wysokości 16,20%, co stanowi bufor ponad wymogi regulacyjne na poziomie odpowiednio 198 pb (980 mln zł) oraz 270 pb (1 300 mln zł).

W horyzoncie strategii "Więcej niż bank" obejmującej lata 2020-2022 bank planuje utrzymanie nadwyżki współczynnika kapitałowego Tier1 na poziomie co najmniej 125 pkt bazowych na koniec każdego roku.

Alior Bank był trzecim bankiem w Polsce, który wdrożył tę metodę, a pierwszym, który samodzielnie zbudował model pomiaru ryzyka operacyjnego, przypomniano.

"W projekt wdrożenia metody AMA zaangażowanych było wiele jednostek banku, które wspólnie pracowały nad implementacją najlepszych standardów zarządzania ryzykiem operacyjnym w całej organizacji. Nie jest to jednak nasze ostatnie działanie w tej kwestii. Kontynuujemy prace w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, między innymi poprzez analizę możliwości uwzględniania odzysków ze strat w modelowaniu wymogu kapitałowego na ryzyko operacyjne" - powiedziała dyrektor departamentu zarządzania ryzykiem operacyjnym w Alior Banku Izabela Firlej, cytowana w komunikacie.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)