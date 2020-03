Arctic Paper chce zwiększyć capex do ok. 60 mln zł w 2020 roku



Warszawa, 04.03.2020 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Arctic Paper wyniosą nie więcej niż 60 mln zł w 2020 roku, zapowiedział prezes Michał Jarczyński. W 2019 r. capex grupy wyniósł 137,6 mln zł.

"W 2020 roku przeznaczymy na inwestycje nie więcej niż 60 mln zł, to będzie raczej rok na konsolidację i spłatę zadłużenia" - powiedział Jarczyński na konferencji prasowej.

Jednym z kluczowych wydatków będzie rozbudowa mocy energetycznych grupy w Polsce i Szwecji.

"Energia elektryczna stanowi dziś ok. 12-14% kosztów grupy, ale ten element będzie coraz bardziej istotny kosztowo, ze względu na unijne wymagania dotyczące emisji" - podkreślił prezes.

Stąd plan instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie zakładów w Kostrzynie oraz w Szwecji.

"W Kostrzynie już zamontowaliśmy testowo panele o mocy kilkudziesięciu kilowatów, w celu sprawdzenia warunków nasłonecznienia, a w II połowie 2020 roku planujemy pierwszy etap montażu paneli, które docelowo mają mieć moc 9 MW" - zapowiedział.

Według niego, w tym roku powinny zostać zamontowane panele o mocy 2-3 MW, kosztem ok. 4 mln zł, a w 2021 roku - o mocy kolejnych 6-7 MW, kosztem 12-13 mln zł.

"Docelowo panele słoneczne mają znaleźć się również na szwedzkich fabrykach grupy, choć w tym roku raczej będą to jedynie instalacje testowe" - zaznaczył Jarczyński.

"Ponadto w połowie roku planujemy w Kostrzynie inwestycję w linię technologiczną do nakładania barier ochronnych na papier, np. bariery tłuszczoodpornej, wodoodpornej czy temperaturoochronnej. To będzie koszt do kilku milionów złotych" - dodał.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,12 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)