Od wtorku ministerstwo zdrowia podaje dwa razy dziennie dane dotyczące sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w kraju. Według danych na czwartek rano, pod kątem obecności koronawirusa zbadano dotychczas 676 próbek, z czego 675 dało wynik negatywny, a jedna próbka wykazała obecność koronawirusa.

Tym samym nie odnotowano żadnego nowego zarażenia, a pierwszy i jedyny potwierdzony przypadek koronawirusa w Polsce, o którym resort zdrowia poinformował w środę rano, to pacjent hospitalizowany w Zielonej Górze. Mężczyzna przyjechał do Polski z Niemiec, z Westfalii. Stan jego zdrowia jest dobry, a przebieg choroby łagodny. Podróżował do Polski autobusem. Jak poinformował w środę wieczorem wiceminister zdrowia, Janusz Cieszyński, służby sanitarne są w kontakcie z osobami, które podróżowały autobusem razem z zarażonym koronawirusem pacjentem. (PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec