Samar: Import aut używanych wzrósł o 6,2% r: r do 81,9 tys. sztuk w lutym



Warszawa, 05.03.2020 (ISBnews) - Liczba rejestracji używanych samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony sprowadzonych do Polski w lutym wyniosła 81 917 sztuk, czyli o 6,2% więcej niż rok wcześniej. To drugi największy lutowy wynik w historii, poinformował IBRM Samar.

"Łącznie od początku roku w Polsce zarejestrowanych zostało 163 760 sprowadzonych aut, o 7,6% więcej niż rok wcześniej. Tegoroczny luty miał 20 dni roboczych, podobnie jak ubiegłoroczny, co pokazuje, że kalendarz nie miał wpływu na rezultat" - czytamy w komunikacie.

Średni wiek sprowadzanych w tym roku samochodów wynosi 11 lat i 6 miesięcy, a najpopularniejszym rocznikiem produkcji jest 2008 (13 500 sztuk).

Najwięcej samochodów sprowadzonych zostało do woj. wielkopolskiego (20 829 szt.), natomiast największą dynamikę wzrostu importu na przestrzeni roku odnotowało woj. świętokrzyskie (6 362 szt., +13,6%). Tylko w jednym województwie import był mniejszy niż przed rokiem: w opolskim (3 946 szt. -0,4%). To jednocześnie region z najmniejszą w skali kraju liczbą rejestracji używanych aut, podał Samar.

TOP10 krajów, z których najczęściej importowane są samochody do Polski:

1. Niemcy - 92 805 szt. (+5,8%),

2. Francja - 16 573 szt. (+10,4%),

3. Belgia - 11 412 szt. (+11,6%),

4. Holandia - 6 908 szt. (-1,4%),

5. Włochy - 6 124 szt. (+4,3%),

6. Stany Zjednoczone - 5 434 szt. (+25,4%),

7. Szwajcaria - 4 326 szt. (-0,7%),

8. Dania - 4 192 szt. (1,7%),

9. Austria - 4 158 szt. (+10,7%)

10. Szwecja - 3 720 szt. (+3,3%).

Z kolei TOP10 najczęściej importowanych marek w 2020 roku:

1. Volkswagen - 18 579 szt.,

2. Opel - 15 798 szt.,

3. Ford - 14 377 szt.,

4. Audi - 14 112 szt.,

5. Renault - 10 606 szt.,

6. BMW - 10 032 szt.,

7. Peugeot - 8 110 szt.,

8. Citroen - 7 643 szt.,

9. Mercedes - 7 529 szt.,

10. Toyota - 5 684 szt.,

Trzy czołowe marki tego zestawienia stanowią 30% importowanych samochodów.

(ISBnews)