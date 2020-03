PGNiG rozpoczął wiercenie kolejnego otworu produkcyjnego w Pakistanie



Warszawa, 06.03.2020 (ISBnews) - Oddział Operatorski Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) w Pakistanie rozpoczął odwiert eksploatacyjny Rehman-7, na złożu Rehman, w prowincji Sindh (dystrykt Dadu), podała spółka.

"Pakistan pozostaje dla PGNiG istotnym rynkiem działalności zagranicznej. Nasza współpraca z pakistańskimi partnerami układa się wzorowo. W ubiegłym roku przypadający na PGNiG poziom wydobycia ze wspólnej koncesji wyniósł prawie 200 mln m3. Kolejny otwór eksploatacyjny ma nam umożliwić zwiększenie produkcji gazu w Pakistanie. Wydobywany tam surowiec sprzedajemy na rynku lokalnym" - powiedział prezes Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

To już ósmy odwiert na złożu Rehman. Jest on zlokalizowany na północ od otworu Rehman-4. Planowana całkowita długość otworu ma wynieść 2925 m. Prace wiertnicze prowadzi spółka Exalo Drilling z grupy kapitałowej PGNiG, podano także.

PGNiG wydobywa w Pakistanie gaz ziemny z dwóch złóż - Rehman i Rizq. Oba zawierają gaz ziemny typu tight gas, który po wydobyciu kierowany jest do kopalni położonej na obszarze koncesji Rehman. Kopalnia, uruchomiona w 2015 roku, jest pierwszą wybudowaną przez PGNiG poza granicami Polski, podkreślono.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)