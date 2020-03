Szef resortu zdrowia Zlatibor Lonczar powiedział na konferencji prasowej, że pacjent czuje się dobrze i przebywa w izolacji w szpitalu w Suboticy. Mężczyzna podróżował ostatnio do Budapesztu. Wszyscy, którzy mieli z nim kontakt przejdą testy na obecność koronawirusa.

Minister Lonczar zaznaczył, że sytuacja epidemiologiczna w Serbii jest pod kontrolą.

Na Węgrzech potwierdzono do tej pory cztery przypadki Covid-19, a 40 osób objętych jest kwarantanną, o czym poinformował w nocy z czwartku na piątek tamtejszy rząd.

Władze Republiki Serbskiej, autonomicznej części Bośni i Hercegowiny zakomunikowały w czwartek o dwóch przypadkach koronawirusa na swoim terenie. W drugiej części BiH Federacji Bośniacko-Muzułmańskiej nie odnotowano jeszcze żadnych zakażenia.

Rumuńskie ministerstwo zdrowia podało w czwartek, że w tym państwie wykryto koronawirusa u sześciu osób, spośród których trzy wyzdrowiały; 35 osób objętych jest kwarantanną.

W Chorwacji do wtorku potwierdzono 10 infekcji - podało ministerstwo zdrowia tego kraju. Władze Macedonii Północnej poinformowały 26 lutego o pierwszym i jak dotąd jedynym przypadku koronawirusa. Grecki resort zdrowia potwierdził wczoraj 31 przypadków Covid-19.

W Bułgarii, Albanii i Czarnogórze do piątkowego poranka oficjalnie nie odnotowano żadnego zakażenia.

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), do piątku rano odnotowano prawie 98 tys. przypadków infekcji koronawirusem w 87 krajach świata, a ponad 3,3 tys. zakażonych zmarło, w zdecydowanej większości w Chinach. W Europie największe ogniska choroby znajdują się we Włoszech, Francji i Niemczech. (PAP)

