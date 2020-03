BAH: JLR chce kontynuować działalność dilerską po 31 marca 2021 r.



Warszawa, 06.03.2020 (ISBnews) - Jednostki zależne British Automotive Holding (BAH) prowadzące działalność dilerską w zakresie sprzedaży i serwisowania samochodów Jaguar i Land Rover otrzymały pismo od Jaguar Land Rover (JLR), w którym zostały poinformowane, że JLR prowadzi prace nad opracowaniem procesu mającego na celu zabezpieczenie niezakłóconego działania każdego z dilerów po zakończeniu działalności importerskiej przez British Automotive Polska (BAP), tj. po 31 marca 2021 r., podał BAH.

"W wyżej opisanym piśmie, które, jak wynika z jego treści, zostało skierowane jednocześnie do wszystkich działających w Polsce autoryzowanych dilerów samochodów Jaguar i Land Rover, tj. zarówno należących do grupy kapitałowej emitenta, jak też pozostałych, JLR poinformował o prowadzeniu prac nad opracowaniem procesu mającego na celu zabezpieczenie niezakłóconego działania każdego z dilerów po zakończeniu działalności importerskiej przez British Automotive Polska S.A." - czytamy w komunikacie.

W treści przedmiotowego pisma zawarte jest w szczególności zapewnienie JLR, iż do 31 marca 2021 roku działalność dilerów będzie realizowana tak jak dotychczas na podstawie zawartych z BAP umów, natomiast od 1 kwietnia 2021 roku działalność ta ma być realizowana w oparciu o nowe, wynegocjowane przez JLR indywidualne umowy, podkreślono.

20 stycznia br. BAH otrzymał pismo od JLR, potwierdzające informację w zakresie terminu obowiązywania umowy importerskiej do 31 marca 2021 roku.

British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

