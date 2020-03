Dom Development spodziewa się 3 100 przekazań i wzrostu zysku netto w 2020 r.



Warszawa, 06.03.2020 (ISBnews) - Dom Development spodziewa się, że w 2020 r. przekaże ok. 3 100 mieszkań wobec 3 482 rok wcześniej, jednak dzięki wyższym jednostkowym przychodom na lokal, sprzedaż i zysk netto powinny być w 2020 r. wyższe w ujęciu rok do roku, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Janusz Zalewski

"W roku 2020 spodziewamy się przekazania ok. 3 100 mieszkań. To będzie mniej niż w 2019 r., ale jednostkowa wartość mieszkania będzie istotnie większa, dzięki czemu zarówno przychody jak i zysk netto powinny być wyższe niż w roku poprzednim" - powiedział Zalewski podczas konferencji prasowej.

Wcześniej mówił, że średnia wartość transakcji sprzedaży w 2019 r. (mieszkania z wykończeniem, komórką lokatorską i miejscem postojowym) wyniosła 563 tys. zł wobec 510 tys. zł rok wcześniej, dlatego należy się spodziewać w 2020 r. dużego wzrostu przychodu na lokal przekazywany.

"Mieszkania, które będziemy przekazywać w 2020 r. będą miały przychody jednostkowe wyższe" - podkreślił.

Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2019 r. sprzedał 3 661 lokali.

(ISBnews)