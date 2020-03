Wcześniej Uniwersytet Śląski sygnalizował przygotowania do ograniczenia działalności w zakresie uzasadnionym zagrożeniem epidemiologicznym.

„W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 Rektor Uniwersytetu Śląskiego zdecydował o zawieszeniu od dnia 11 marca 2020 r. (włącznie) do odwołania zajęć dydaktycznych na wszystkich wydziałach i w innych jednostkach Uniwersytetu Śląskiego” - podał we wtorek wieczorem Szymik-Kozaczko.

Jak zapowiedział, szczegółowe informacje na temat pozostałych ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostaną zawarte w stosownym zarządzeniu rektora UŚ, które zostanie ogłoszone w środę po spotkaniu rektorów uczelni śląskich oraz wojewody śląskiego, jakie zaplanowano na godzinę 14.

We wtorek wieczorem Śląski Urząd Wojewódzki podał, że w związku z zagrożeniem koronawirusem w woj. śląskim 12 osób jest hospitalizowanych, 108 poddano domowej kwarantannie, a 959 znajduje się pod nadzorem sanitarnym. W regionie potwierdzono do tego czasu siedem przypadków zakażenia koronawirusem.

Dobę wcześniej w regionie hospitalizowanych było 8 pacjentów, a pod nadzorem służb sanitarnych przebywało 737 osób. Potwierdzonych było pięć przypadków zakażenia koronawirusem.

Wojewoda zakazał udziału publiczności w dziesięciu przygotowywanych w regionie imprezach masowych. Skierowaną do szerokiej publiczności działalność zawiesiły - w większości na miesiąc - liczne instytucje kultury tego regionu, wśród nich Biblioteka Śląska, Teatr Śląski i Muzeum Śląskie (to ostatnie do odwołania).

We wtorek wieczorem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o potwierdzeniu kolejnego, 22. przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce – w woj. lubelskim. Łącznie w Polsce potwierdzono do tej pory 22 przypadki zarażenia koronawirusem, z czego pięć we wtorek. 1055 osób było objętych kwarantanną, a 9366 nadzorem epidemiologicznym.(PAP)

autor: Mateusz Babak