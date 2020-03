Benchmarkowy wskaźnik Stoxx 600 Europe rośnie o 2,0 proc. Zyskują wszystkie sektory z tego indeku. FTSE w Londynie zwyżkuje o 1,7 proc.

Bank Anglii (BoE) niespodziewanie obniżył główną stopę procentową o 50 pb, aby walczyć z ekonomicznymi konsekwencjami epidemii koronawirusa. Główna stopa procentowa BoE wynosi po tej obniżce 0,25 proc.

BoE wskazał, że skala szoku gospodarczego wywołanego przez koronawirusa jest wysoce niepewna, a aktywność gospodarcza w W.Brytanii prawdopodobnie znacznie spadnie w nadchodzących miesiącach.

Bank zmniejszył też antycykliczny bufor kapitałowy do 0 proc., co powinno uwolnić środki na pożyczki.

"Myślę, że jest to teraz mądry krok" - mówi Neil Wilson, główny analityk rynku w Markets.com.

"Przeprowadzany jest nie w izolacji i wygląda na skoordynowaną reakcję z resortem skarbu" - dodaje.

Wilson spodziewa się również dużego pakietu wsparcia w ramach budżetu. "To połowa działań ratunkowych" - ocenia.

Stopy procentowe w środę obniżył też bank centralny Islandii - Sedlabanki obniżył w podstawowe stopy procentowe o 50 pkt. bazowych. Główna stopa procentowa wynosi po tej obniżce 2,25 proc. To jej najniższy poziom w historii.

W ub. tygodniu amerykańska Rezerwa Federalna niespodziewanie obniżyła główne stopy procentowe o 50 pb.

W czwartek swoją decyzję w sprawie polityki monetarnej przedstawi z kolei Europejski Bank Centralny. Analitycy spodziewają się działań EBC, które wesprą gospodarkę eurolandu.

Prezes EBC Christine Lagarde oceniła w środę, że bez szybkiej akcji europejskiej gospodarce grozi kryzys na miarę tego w 2008 r.

"Mądre jest postawienie banków centralnych przeciwko wirusowi" - mówi Olivier de Berranger, dyrektor ds. inwestycji w La Financiere de l'Echiquier.

"Nie będą nas leczyć, ale pomogą firmom, konsumentom i państwom wyjść z kryzysu wywołanego koronawirusem szybciej lub łatwiej" - dodaje.

Na rynku walutowym euro drożeje o 0,4 proc. do 1,1323 USD. Brytyjski funt zyskuje 0,1 proc. do 1,2929 USD. Japoński jen umacnia się o 0,6 proc. do 104,98 za dolara USA.

Rentowność 10-letnich amerykańskich papierów skarbowych spada o 9 pb do 0,71 proc., a 2-letnich spada o 9 pb do 0,44 proc. Rentowność 10-letnich bundów zwyżkuje o 1 pb do -0,78 proc.

Ropa na NYMEX w N.Jorku tanieje o 1,08 proc. do 34,00 USD/b, a Brent na ICE traci 0,91 proc. do 36,86 USD.

Złoto zyskuje 0,7 proc. do 1.661,64 USD za uncję.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.30

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 2970,32 2,07 -13,16 -22,36 DAX Niemcy 10656,95 1,73 -12,13 -21,80 FTSE 100 W.Brytania 6056,26 1,61 -11,14 -19,24 CAC 40 Francja 4728,91 1,99 -13,47 -21,90 IBEX 35 Hiszpania 7621,80 2,15 -14,46 -22,88 FTSE MIB Włochy 18294,52 2,37 -16,64 -25,90

