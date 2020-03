Ofiarą śmiertelną jest kobieta w starszym wieku, która miała również inne problemy zdrowotne. Do zgonu doszło w szpitalu w miejscowości Naas niedaleko Dublina, do którego została przyjęta w minioną niedzielę i od tego czasu jej stan był ciężki. Jak dodał Holohan, zmarła kobieta nie podróżowała ostatnio do krajów będących głównymi skupiskami epidemii i zakażenie nastąpiło w kraju.

Z kolei wszystkie nowe przypadki koronawirusa związane są z podróżami do regionów dotkniętych chorobą. Holohan podkreślił, że Irlandia nadal znajduje się w fazie powstrzymywania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W środę po południu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oficjalnie określiła koronawirusa Covid-19 jako pandemię.

Bartłomiej Niedziński (PAP)