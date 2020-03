MF: Udział szarej strefy w przychodach sektora hazardu spadł do 18,5% w 2019



Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Udział szarej strefy w przychodzie netto w grach hazardowych, świadczonych przez internet spadł do 18,5% w 2019 r., szacuje Ministerstwo Finansów. W ciągu trzech lat wskaźnik ten spadł czterokrotnie, podkreślił resort.

"Jeszcze w 2016 r. było to ponad 79%, natomiast w 2019 r. - 18,5%. W odniesieniu do zakładów wzajemnych to ośmiokrotny spadek - z 63,5% 2016 r. do 8,8% w 2019 r. Jeśli chodzi o gry kasynowe online, spadek w tym okresie wyniósł prawie 50%" - podało MF w komunikacie.

Znaczący wpływ na zmniejszanie poziomu szarej strefy w grach świadczonych przez internet miały - w ocenie resortu - ramy prawne w zakresie regulacji rynku gier, a przede wszystkim wprowadzone nowelizacją ustawy o grach hazardowych instrumenty, takie jak:

* blokowanie dostępu do stron internetowych oferujących nielegalne gry hazardowe,

* zakaz świadczenia usług płatniczych przez dostawców tych usług na rzecz nielegalnie funkcjonujących podmiotów oraz umożliwienie, w formie monopolu państwa, organizacji gier hazardowych przez sieć internet.

Jak podkreśla MF doprowadziły one przekierowanie graczy z szarej strefy do legalnych operatorów.

(ISBnews)