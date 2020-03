Bank Pekao obniżył szacunek wzrostu PKB do 2,5% w br., 0,5% w scenariuszu pesym.



Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Bank Pekao obniżył prognozę wzrostu gospodarczego Polski na 2020 rok do 2,5%, podał bank w Kwartalniku Makroekonomicznym. W scenariuszu pesymistycznym, uwaględniającym silny wpływ koronawirusa na gospodarkę, bank zakłada spowolnienie do 0,5% PKB w bieżącym roku.

"Prognozujemy, że w 2020 r. wzrost gospodarczy wyniesie 2,5%, przy dalszym wyhamowaniu zarówno wzrostu konsumpcji jak i inwestycji. W konsekwencji epidemii COVID-19 osłabi się popyt zagraniczny, popyt krajowy w niektórych branżach (turystyka, transport, kultura i sport) oraz nastroje firm i konsumentów. Na wynikach inwestycji będzie ciążyła słabnąca dynamika inwestycji publicznych (w 4Q19 nominalna wartość inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w ujęciu kasowym obniżyła się o 10,7% r/r). Spodziewamy się także osłabienia aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw w związku z utrzymującą się niekorzystną koniunkturą na rynkach zagranicznych oraz w Polsce oraz podwyższoną niepewnością" - czytamy w raporcie miesięcznym banku.

Analitycy zakładają w swoim scenariuszu bazowym ograniczony co do skali i czasu przebieg epidemii koronawirusa w Europie.

"Wprawdzie kwantyfikacja negatywnych konsekwencji powyższego scenariusza jest obarczona wysoką niepewności, jednak szacujemy, że w przypadku materializacji scenariusza ryzyka, wzrost PKB w Polsce w 2020 r. mógłby spowolnić w okolice 0,5%. Kanały negatywnego oddziaływania na polską gospodarkę byłyby podobne jak w scenariuszu ograniczonego zasięgu epidemii, jednak miałyby bardziej intensywny i trwały w czasie wpływ" - czytamy w kwartalniku.

Analitycy podkreślają, że ścieżka wzrostu gospodarczego w 2020 r. będzie uzależniona od zasięgu i intensywności zachorowań na VOCID-19.

"Jeżeli rozprzestrzenianie się wirusa zostanie opanowane, to dno obecnego cyklu koniunktury może w Polsce przypaść na 2Q20" - podsumowano.

(ISBnews)