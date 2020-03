Grupa Iberion to młoda firma mediowa, która na rynku działa od zaledwie kilku lat. Mimo krótkiego stażu, jej serwisy internetowe każdego miesiąca odwiedza ponad 5 mln użytkowników, którzy generują ponad miliard odsłon.



Serwisy internetowe Grupy Iberion odpowiadają dziś na zainteresowanie wielu różnych grup czytelników. Firma jest wydawcą m.in. Lelum.pl – drugiego pod względem popularności serwisu internetowego dla kobiet, a także telewizji internetowej WTV.pl.



Grupa Iberion to także między innymi serwis biznesowo-gospodarczy Biznesinfo.pl, sportowy Zestadionu.pl, serwis o zdrowiu Pacjenci.pl, portal rozrywkowo-newsowy Pikio.pl, portal dla miłośników podróży - Turysci.pl, serwis lokalny Wawainfo.pl, portal techniczno-gamingowy Techgame.pl, a także portal kulinarny Smakosze.pl. Firma jest też wydawcą Antyfake.pl – nowoczesnego portalu fact-checkingowego.



Lista serwisów wydawanych przez Grupę Iberion sukcesywnie się poszerza. Każdego roku firma uruchamia kilka nowych portali tematycznych, które szybko zyskują popularność i grono wiernych czytelników. Osoby z dziennikarskiem drygiem, które chciałyby sprawdzić się jako redaktor lub wydawca portalu tematycznego, mogą aplikować ogłoszenia w serwisie Pracuj.pl.



Z możliwości zmiany kierunku kariery mogą też korzystać obecni pracownicy Grupy Iberion. Redaktorzy, którzy chcą poszerzyć lub całkiem zmienić zakres tematyczny ich pracy, mogą to zrobić nie zmieniając biura – dołączając do już istniejącej redakcji lub do serwisu, który dopiero powstaje.



Grupa Iberion umożliwia też wertykalny rozwój kariery. Biuro firmy pełne jest osób, które zaczynały jako redaktor lub specjalista social media, a dziś wydają całe serwisy lub zarządzają zespołami. Właśnie takim rozwojem kariery mogą pochwalić się Julia Saracen, redaktor naczelna Lelum.pl i Michalina Kobla, redaktor naczelna Antyfake.pl i WTV.pl.



– Zaczynałam jako redaktor portalu newsowego, dziś odpowiadam jako redaktor naczelna za rozwój dwóch serwisów: Antyfake.pl i telewizji internetowej WTV.pl. To duża odpowiedzialność, ale mogę liczyć na pomoc. Grupa Iberion regularnie organizuje m.in. szkolenia dotyczące zarówno zarządzania zespołem, jak i warsztatu redakcyjnego. Firma pomaga też w rozwoju kompetencji pracownikom, którzy zgłaszają się indywidualnie. A jeśli ktoś wykazuje się inicjatywą, szybko zostanie dostrzeżony i może liczyć na awans – mówi Michalina Kobla.



Grupa Iberion to nie tylko prężnie rozwijające się serwisy internetowe i ich redakcje. Firma zatrudnia też specjalistów na innych stanowiskach i do innych zespołów. Między innymi marketingu, reklamy i sprzedaży.



– Szybko się rozwijamy: otwieramy nowe serwisy i konsekwentnie pozyskujemy nowych czytelników w tych istniejących. Jak każdy wydawca, rozwijamy w związku z tym zespoły produktowe, a także odpowiedzialne za marketing, reklamę i sprzedaż. Jesteśmy młodą firmą i choć posiadamy kompetencje wewnętrzne, nie boimy się sięgać po wsparcie ekspertów z zewnątrz. Korzysta na tym nie tylko firma, ale przede wszystkim członkowie zespołu – mówi Maksymilian Tomanek, dyrektor ds. rozwoju w Grupie Iberion.



Praca w Grupie Iberion to nie tylko tworzenie portali dla milionów czytelników, to także możliwość rozwoju osobistego. Firma regularnie organizuje szkolenia wewnętrzne, które pomagają w zdobyciu nowych kompetencji. Oczywiście na rozwoju osobistym się nie kończy. Grupa Iberion finansuje też pakiety sportowe w ramach OK System i prywatną opiekę medyczną Medicover.



Firma wykorzystuje też swoje zasięgi, by działać w szlachetnych celach – na przykład pomagając zwierzętom. Portale Grupy Iberion nie tylko pomagają w promocji zbiórek charytatywnych. Redakcje same angażują się w akcje społeczne lub wręcz je inicjują.



Zwierzęta są bliskie sercom całego zespołu Grupy Iberion. Nowoczesne biuro firmy, zlokalizowane na warszawskim Ursynowie, jest przyjazne czworonogom. Psy są jego regularnymi gośćmi, a niekiedy wręcz rezydentami.



Atmosferę pracy w Grupie Iberion budują jednak nie tylko czworonożni przyjaciele. W firmie regularnie odbywają się akcje integracyjne. Tłusty Czwartek, Walentynki, czy Święto Pizzy, to tylko niektóre z okazji do tego, by na chwilę oderwać się od pracy i spędzić miło czas w towarzystwie koleżanek i kolegów. A w dniu urodzin każdy dostaje dodatkowy dzień wolnego, by móc należycie świętować.



– Jesteśmy młodym zespołem, pełnym kreatywnych pomysłów. Niektóre z nich kończą się po prostu dobrą zabawą, inne łączą rozrywkę z pracą na rzecz naszego dalszego rozwoju. Jesteśmy młodą grupą mediową, która zdążyła już zaznaczyć swoją pozycję na rynku. I z całą pewnością to nie jest nasze ostatnie słowo – kwituje Maksymilian Tomanek.