„Sądzę, że złoty pozostanie słaby wobec euro w najbliższym czasie. Nie spadnie poniżej 4,35, a raczej utrzyma podwyższone poziomy, bliżej 4,40” - powiedział PAP Biznes analityk TMS Brokers Bartosz Sawicki.

Według niego, może to mieć związek z utrzymującą się niepewnością na rynkach co do wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa na aktywność gospodarczą.

W piątek GUS podał odczyt inflacji CPI za luty.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2020 r. wzrosły rdr o 4,7 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,7 proc. W styczniu, po przeszacowaniu koszyka wag, ceny rdr wzrosły o 4,3 proc., a mdm wzrosły o 0,9 proc.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w lutym o 4,4 proc. rdr i 0,3 proc. mdm.

Cena złotego w reakcji na odczyt istotnie się nie zmieniła.

„EUR/USD nie powinien rosnąć, raczej kurs może spadać w kierunku 1,10” – uważa ekspert TMS Brokers.

„Spodziewam się, w że obliczu sytuacji na świecie, Fed obniży stopy procentowe o 75 pb. Widać w jego działaniach sporą determinację, aby utrzymać wszystko pod kontrolą, o czym może świadczyć zasilenie w płynność rynku międzybankowego, co de facto jest w pewnym sensie tak naprawdę luzowaniem ilościowym” – dodał.

RYNEK DŁUGU

Podczas piątkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego doszło, kolejny dzień z rzędu, do silnych wzrostów rentowności. Najmocniej (o ok. 20 pb w porównaniu z czwartkowym zamknięciem) poszła w górę dochodowość na środku krzywej.

„To, co się dzieje ostatnio na rynku krajowego długu część inwestorów może tłumaczyć naśladowaniem zachowania się rynków bazowych. Moją uwagę przyciąga zwłaszcza fakt, że doszło do rekordowego odpływu (ok. 40 mld USD) z akcji i długu z rynków wschodzących” – powiedział PAP Biznes analityk TMS Brokers Bartosz Sawicki.

W jego opinii, nie widać perspektyw do tego, aby rentowność 10-letnich polskich obligacji skarbowych spadła poniżej 2,0 proc., zaś na krótkim końcu krzywej (2-letni dług) notowania mogą oscylować w przedziale 1,40-1,50 proc.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,886 proc. (+3,4 pb), a niemieckich bundów: -0,585 proc. (+15,6 pb).

piątek piątek czwartek 15.49 9.38 15.53 EUR/PLN 4,3772 4,3682 4,3709 USD/PLN 3,9387 3,9027 3,9187 CHF/PLN 4,1448 4,1307 4,1378 EUR/USD 1,1114 1,1194 1,1153 PS0422 1,42 1,38 1,33 DS0725 1,89 1,85 1,68 DS1029 2,16 2,09 2,02

