"W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Miasto Stołeczne Warszawa, szczególnie dzieci i młodzieży (...) do odwołania zamykamy wszystkie miejskie pływalnie, sauny i siłownie (w tym obiekty przyszkolne i należące do jednostek organizacyjnych) „ - napisał na facebooku Trzaskowski.

Prezydent stolicy dodał, że do 25 marca zamknięte zostały także wszystkie Miejskie Ośrodki Sportu i Rekreacji oraz Dzielnicowe Domy Kultury. "Pracownicy OSiR-ów pracują na dotychczasowych zasadach. Kluby sportowe mogą prowadzić treningi i rozgrywać swoje mecze na obiektach" - zaznaczył Trzaskowski.

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.

Ministerstwo Zdrowia o pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego koronawirusem poinformował 4 marca, ponad tydzień temu. Był to mężczyzna, który przyjechał z Niemiec autokarem. Trafił on do szpitala zakaźnego w Zielonej Górze. Obecnie osoby, u których wykryto tę chorobę, przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Warszawie, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Leżajsku, Łodzi i Lublinie.

W piątek wieczorem MZ podało, że 521 osób w kraju jest hospitalizowanych z podejrzeniem zakażenia koronawirusem; 3151 osób objęto kwarantanną, a 17 784 przebywa pod nadzorem epidemiologicznym. Łącznie liczba zakażonych wzrosła do 68. Dwoje pacjentów zmarło.(PAP)

autor: Marcin Kucharzewski