Aktualny i przyszły rozkład jazdy pociągów można sprawdzić przed podróżą na stronie rozklad-pkp.pl oraz portalpasazera.pl i w aplikacji Portal Pasażera.

Jak poinformowały PKP PLK, wiele tras jest modernizowanych w ramach inwestycji z Krajowego Programu Kolejowego. W aglomeracji krakowskiej podróżni skorzystają ze zmodernizowanej stacji Kraków Mydlniki. Pociągi na lotnisko w Balicach będą kursować częściej. Pociągi PKP Intercity zatrzymają się dodatkowo na nowych przystankach Stalowa Wola Charzewice i Lublin Zachodni, co poprawi dostęp do kolei mieszkańcom Podkarpacia i Lubelszczyzny.

W Małopolsce, po zakończeniu kolejnego etapu prac w aglomeracji krakowskiej, skróci się czas przejazdu na trasie Kraków Gł. – Katowice do ok. 90 min dla najszybszych pociągów. Zwiększy się częstotliwość połączeń z centrum Krakowa na lotnisko w Balicach - z 19 do 41 pociągów. Na stacji Kraków Mydlniki podróżni skorzystają z wind, przejścia podziemnego i dwóch wygodnych peronów. Po latach mieszkańcy miasta będą mogli wsiąść do pociągów na przystanku Kraków Nowa Huta, gdzie zaplanowano postoje składów regionalnych.

Na stacji Wrocław Główny podróżni skorzystają z nowego peronu nr 6, który ułatwi dostęp z pociągów do komunikacji miejskiej. Na stacji Szczecin Główny wszystkie już perony i przejścia, będą dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

Do 20 nowych przystanków, które w ubiegłym roku zwiększyły dostępność do kolei, od 15 marca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dołączą kolejny – Stalowa Wola Charzewice. Na przystanku Lublin Zachodni od korekty będą się zatrzymywać pociągi dalekobieżne.

PKP PLK poinformowały, że kontynuowane są prace m.in. na liniach Warszawa – Lublin, Częstochowa – Zawiercie, Wrocław – Poznań. Od połowy marca rozpocznie się przebudowa linii Zbąszynek – Czerwieńsk w woj. lubuskim.

Zakres prac na linii jednotorowej wymaga wprowadzenia na odcinku Zielona Góra – Zbąszynek zastępczej komunikacji autobusowej dla pociągów PKP Intercity: IC Zielonogórzanin relacji Warszawa – Zielona Góra – Warszawa; TLK Czartoryski relacji Lublin – Zielona Góra – Lublin; IC Wawel relacji Kraków – Zielona Góra – Kraków; TLK Bachus relacji Gdynia – Zielona Góra – Gdynia; TLK Stoczniowiec relacji Gdynia – Zielona Góra – Gdynia; TLK Ukiel relacji Olsztyn – Zielona Góra – Olsztyn.

Prace rozpoczną się również na odcinku Wronki – Słonice, na linii Poznań – Szczecin, na której już wymieniane są tory między Poznaniem a Wronkami oraz Słonicami a Szczecinem. Jazda obok prowadzonych robót wymaga dodatkowych procedur bezpieczeństwa i ograniczenia prędkości, co przełoży się na wydłużenie o ok. 30 min czasu przejazdu. Na trasie Poznań – Szczecin efektem inwestycji już są nowe dostępniejsze perony m.in. w Kiekrzu, Pamiątkowie, Baborówku.

W woj. śląskim ruszą prace na linii Chybie – Wisła Głębce. Zakres robót będzie wymagał zmian w komunikacji. Koleje Śląskie zaplanowały zastępczą komunikację autobusową na odcinkach Bielsko-Biała – Skoczów – Ustroń – Wisła Głębce oraz Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg – Chybie Mnich – Pierściec – Skoczów – Goleszów – Ustroń.

Jak poinformowano, na tory wraca kilka pociągów. IC Czartoryski będzie jeździł w relacji Lublin – Zielona Góra – Lublin, przez Warszawę i Poznań, a IC Brda połączy Warszawę z Bydgoszczą. Dodatkowo pociąg IC Orłowicz, kursujący obecnie w relacji Kraków – Warszawa, wraca do pełnej relacji Kraków – Olsztyn.

Od 21 marca PKP Intercity uruchomi dodatkowy, kursujący w weekend, pociąg TLK Pobrzeże BIS, który obsłuży rosnącą liczbę pasażerów między centralną Polską a Trójmiastem.

Od 15 marca w Przysusze (woj. mazowieckie) zatrzymywać się będą trzy pociągi: IC Orłowicz, IC Sienkiewicz oraz IC Kolberg, wszystkie w relacji Olsztyn – Kraków – Olsztyn. Mieszkańcy Sobolewa (woj. mazowieckie) zyskają dostęp do usług PKP Intercity, będzie się tam zatrzymywać pociąg TLK Nida relacji Kielce – Warszawa – Kielce. Więcej na intercity.pl.

Pod koniec pierwszego kwartału br. planowane jest udostępnienie pasażerom nowej usługi car-sharingu, czyli możliwości wynajmu samochodów elektrycznych przy dworach kolejowych. Pilotażowo nowa usługa PKP Mobility będzie dostępna przy dworcu Gdynia Główna.

Na czas wprowadzenia korekty rozkładu jazdy, 15 i 16 marca na dziesięciu dworcach w największych miastach Polski (Warszawa Centralna, Wschodnia i Zachodnia, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków Główny, Poznań, Szczecin, Wrocław) do dyspozycji pasażerów będą informatorzy mobilni. Pomogą ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron, będą służyć informacjami pomocnymi w podróży.

Informacje dotyczące obowiązującego rozkładu jazdy pociągów są dostępne na stacjach i przystankach w formie plakatów, w wyszukiwarkach portalpasazera.pl, rozkład-pkp.pl oraz w aplikacjach mobilnych Portal Pasażera i Rozkład-PKP. Obecnie testowana jest nowa funkcja aplikacji BILKOM – mailowe i SMS-owe powiadomienia o opóźnieniach pociągów dla podróżnych, którzy kupią bilety przez internet. (PAP)