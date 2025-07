Pomoc lekowa to nowy rodzaj zapomogi, który w 2025 roku ma częściowo rekompensować wysokie koszta leczenia i zakupu niezbędnych preparatów medycznych. W przeciwieństwie refundacji tutaj mówimy o programie, który działa w obrębie gmin i miast, jest kierowany do konkretnych grup społecznych i zakłada pewne kryteria dochodowe.

Komu przysługuje dodatkowe 250 zł co miesiąc na zakup leków?

Pomoc lekowa jest jedną z częściej przyjmowanych form wsparcia, która organizowana jest przez jednostki samorządowe. Często też jej dostępność i czas trwania uzależniony jest bezpośrednio od budżetu danej gminy. Warto jednak wiedzieć, jak taki program może działać i ile można dzięki niemu zyskać.

Na potrzeby niniejszego tekstu posłużymy się przykładem gminy Wasilków w województwie podlaskim. W tym przypadku wszystkie zasady są określone w sposób transparentny i dają nam bardzo dokładny obraz na to, jak ów program pomocowy działa.

Program dofinansowujący co miesiąc zakup leków, który obowiązuje w latach 2024-2026 jest kierowany do trzech grup pacjentów:

1. osób w wieku emerytalnym, które są niezdolne do podjęcia pracy;

2. osób w wieku produkcyjnym, które chorują na choroby przewlekłe;

3. dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami.

Nie oznacza to jednak, że zaliczenie się do tej grupy z automatu pozwala nam uzyskać wsparcie. Zasady określają, że osoby, które w poprzednich miesiącach otrzymały inny rodzaj dofinansowania na zakup leków lub korzystają z usług opiekuńczych z częściowym, lub całościowym zwolnieniem z opłat, nie kwalifikują się do tego programu.

Ponadto z udziału w programie wyłączone są osoby, które przebywają w szpitalach, domach pomocy społecznej czy więzieniach. Od tej reguły jest jednak pewne wyłączenie, ponieważ osoby odbywające karę ograniczenia wolności w systemie dozoru elektronicznego mogą z pomocy lekowej skorzystać.

Pomoc lekowa 2025 - ile pieniędzy można dostać?

Jak w przypadku wielu podobnych programów pomocowych — wartość dofinansowania jest uzależniona od liczby członków rodziny objętych programem. Tutaj działa prosta zależność, że im więcej takich osób, tym większe kwoty wsparcia. Warto jeszcze raz podkreślić, że omawiane kwoty dotyczą reprezentatywnego przykładu gminy Wasilków. Oznacza to, że w innych częściach Polski stawki mogą być inne i konieczne jest sprawdzenie tego w odpowiadającej naszemu zamieszkaniu jednostce administracyjnej.

Kwoty wsparcia, na które mogą liczyć osoby objęte programem, prezentują się następująco:

- 246,90 zł dla osób samotnie gospodarujących lub w przypadku bycia jedyną osobą uprawnioną do pomocy;

- 370,35 zł dla dwóch osób objętych programem pomocowym;

- 493,80 zł w przypadku trzech osób w rodzinie, które są objęte programem pomocowym.

Jak ubiegać się o pomoc lekową w 2025 roku? Zasady i sposób składania dokumentów

Warto pamiętać, że pomoc ma charakter miesięczny, jednak ubiegać się o taki zasiłek trzeba cyklicznie, składając w MOPS-ie lub GOPS-ie odpowiednie dokumenty. Przeważnie jest to wniosek, który trzeba uzupełnić, ale dodatkowo dołączyć do niego kilka dodatkowych poświadczeń:

- dowody potwierdzające wystawienie recepty. Tutaj ważne jest, aby dokument ten był na nazwisko osoby uprawnionej lub członka rodziny prowadzącego wspólnie gospodarstwo domowe. Może być to przykładowo wydruk informacji o recepcie wystawionej w formie cyfrowej. Takie poświadczenie całkowicie wystarczy.

- dokument potwierdzający zakup leków na podstawie recepty. Tutaj warto mieć na uwadze dwie kwestie: w momencie składania wniosku taki dokument musi być wystawiony na leki zakupione w miesiącu poprzedzającym. Jeśli więc ubiegamy się o takie wsparcie w sierpniu 2025 r., to potwierdzenie zakupu leków powinno być z lipca 2025 roku. Ponadto takim dokumentem może być faktura lub rachunek imienny, który zawiera dane osoby, dla której realizowano receptę, nazwę leku, cenę oraz opłaconą kwotę.

- dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby lub całej rodziny

- zaświadczenie lub orzeczenie od lekarza. Tutaj wiele zależy od tego, kto ubiega się o zasiłek, bo przewlekle chorzy w wieku produkcyjnym potrzebują zaświadczenia lekarskiego od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty, które potwierdza przewlekłą chorobę (dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż pół roku od momentu złożenia wniosku). Osoby niepełnosprawne potrzebują orzeczenia o posiadaniu jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczenie o niezdolności do pracy. Emeryci zaś muszą kazać ważny dowód osobisty, który potwierdzi, że są w odpowiednim wieku.

Jak sprawdzić, czy pomoc lekowa jest dostępna w mojej gminie?

Jak to już zostało wspomniane, na potrzeby tekstu przytoczony został przykład gminy Wasilków. W tym przypadku urząd udostępnił wszystkie niezbędne informacje na swojej stronie internetowej, tłumacząc wszystkie zasady oraz kryteria.

Biorąc pod uwagę lokalny charakter pomocy, należy pamiętać, że dokładne informacje na temat programu można uzyskać bezpośrednio w urzędzie gminy lub miasta, który odpowiada naszemu miejscu zamieszkania. Co do zasady, warunki, które trzeba spełniać, są podobne, choć należy mieć na względzie, że poszczególne jednostki samorządowe mogą się delikatnie różnić.

W niektórych przypadkach może być to także zakwalifikowane jako tzw. pomoc celowa. Tutaj przykładem może być MOPS w Stalowej Woli, gdzie w ramach właśnie takiej zapomogi osoby potrzebujące mogą liczyć na wsparcie w celu zaspokojenia "niezbędnej potrzeby bytowej". Z tego też powodu ponownie podkreślamy, że zawsze warto po skonkretyzowane informacje sięgać w swoich lokalnych strukturach administracyjnych.