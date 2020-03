Państwo Islamskie ostrzega przed wyjazdami do Europy. Jest nowy zestaw "dyrektyw szariatu"

Źródło: PAP

Państwo Islamskie ostrzega członków i zwolenników, by z powodu SARS-CoV-2 nie wyjeżdżali do Europy. Organizacja terrorystyczna, która jeszcze niedawno zachęcała ich do atakowania miast w Europie, teraz radzi "trzymać się z dala od ziemi, na której wybuchła epidemia".